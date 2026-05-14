Presidente palestino anuncia que está preparado para realizar eleições

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O presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, prometeu, nesta quinta-feira (14), seguir adiante com as reformas dentro dessa instituição e anunciou que está preparado para realizar as longamente adiadas eleições presidenciais e parlamentares.

O Fatah, partido de Abbas, iniciou uma conferência de três dias para eleger um novo comitê central, seu principal órgão diretor, pela primeira vez em 10 anos, enquanto enfrenta desafios existenciais em decorrência da guerra em Gaza.

“Renovamos nosso pleno compromisso de continuar trabalhando na aplicação de todas as medidas de reforma que prometemos (…) Estamos preparados para realizar eleições presidenciais e legislativas”, disse Abbas em um discurso ao partido, embora não tenha adiantado um cronograma.

“O povo palestino é o único no mundo que vive sob ocupação. Celebrar hoje nossa conferência na terra da nossa pátria confirma nossa determinação de seguir pela via democrática e abrir o caminho para a juventude e as mulheres”, declarou o dirigente.

Segundo a agência de notícias palestina WAFA, a conferência reelegeu Abbas na direção do Fatah, cargo que lhe permite seguir presidindo o comitê central do partido.

O secretário-geral do comitê central, Jibril Rajoub, e o vice-líder da Autoridade Palestina, Hussein al Sheikh, estavam entre os possíveis aspirantes à presidência do partido.

Abbas, de 90 anos, preside a Autoridade Palestina, que exerce uma administração limitada na Cisjordânia ocupada.

Abbas e a Autoridade Palestina estão sob crescente pressão dos Estados Unidos, da União Europeia e de países árabes para implementar reformas e realizar eleições, em meio a acusações de corrupção, estagnação política e perda de legitimidade do organismo entre os palestinos.

Esta conferência ocorre em um momento em que o movimento nacional palestino enfrenta alguns de seus “desafios mais sérios na nossa luta”, disse à AFP Jibril Rajoub, antes da conferência.

Historicamente, o Fatah é a facção predominante da Organização para a Libertação da Palestina (OLP), que aglutina a maioria dos grupos políticos, mas exclui os islamistas do Hamas e da Jihad Islâmica.

Em anos recentes, a popularidade e a influência do Fatah diminuíram em meio a divisões internas e uma crescente frustração pública pela estagnação do processo de paz com Israel.

A sensação de decepção deu lugar a um aumento do apoio ao seu rival, o Hamas, que nas eleições de 2006 fez importantes avanços políticos na Cisjordânia, onde venceu com folga, antes de expulsar quase totalmente o Fatah da Faixa de Gaza após enfrentamentos.

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