Presidente palestino culpa Hamas pela continuação da guerra em Gaza

RAMALLAH (Reuters) – O presidente palestino, Mahmoud Abbas, disse que Israel e os Estados Unidos foram responsáveis por um ataque que matou dezenas de pessoas na Faixa de Gaza neste sábado, mas o líder apoiado pelo Ocidente também culpou o Hamas pela guerra contínua em Gaza.

Seus comentários sinalizam o aumento da tensão entre a facção Fatah de Abbas e o grupo islâmico Hamas, que acusou o presidente palestino de ficar do lado de Israel.

Israel disse que o ataque tinha como objetivo matar o chefe militar do Hamas, Mohammad Deif, e seu vice. Não ficou claro se Deif ou seu vice foram mortos no ataque que deixou pelo menos 90 palestinos mortos e 300 feridos, de acordo com o Ministério da Saúde de Gaza.

“A Presidência palestina condena o massacre e considera o governo israelense totalmente responsável, bem como a administração dos EUA, que fornece todos os tipos de apoio à ocupação e seus crimes”, disse Abbas em uma declaração publicada por seu gabinete.

Mas Abbas, cuja autoridade mantém um autogoverno limitado na Cisjordânia ocupada por Israel, atribuiu parte da culpa ao Hamas, cujo ataque de 7 de outubro dentro de Israel, no qual 1.200 pessoas foram mortas e cerca de 250 outras foram sequestradas, deu início à guerra de nove meses em Gaza.

“A Presidência vê que, ao fugir da unidade nacional e fornecer pretextos gratuitos para o Estado de ocupação, o movimento Hamas é um parceiro que assume a responsabilidade legal, moral e política pela continuação da guerra israelense de genocídio na Faixa de Gaza”, disse a declaração.

O Hamas governa Gaza desde que, em 2007, tomou o território costeiro dos partidários de Abbas.

Sami Abu Zuhri, autoridade sênior do Hamas, disse à Reuters que a declaração de Abbas significava que a Autoridade Palestina “escolheu estar na mesma trincheira da ocupação”.

“Tal atitude não terá sucesso em chantagear a resistência ou pressioná-la”, disse Abu Zuhri.

Os esforços dos mediadores árabes, liderados pelo Egito, até agora não conseguiram reconciliar as disputas de poder entre os dois lados.

Outro líder do Hamas, Basem Naim, que participou de negociações de reconciliação anteriores com a facção Fatah de Abbas, disse que Abbas era o culpado pelo fracasso em chegar a um acordo de unidade.

Naim disse que os comentários de Abbas fazem dele e de sua autoridade “parceiros do inimigo sioinista e de seus crimes não apenas em Gaza, mas também em toda a terra palestina”.

(Reportagem de Ali Sawafta e Nidal al-Mughrabi)