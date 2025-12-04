Preso suspeito em caso de bombas plantadas perto do Capitólio em 2021

afp_tickers

2 minutos

Um homem foi preso, nesta quinta-feira (4), no âmbito da investigação sobre a colocação de bombas caseiras em frente às sedes dos dois principais partidos dos Estados Unidos na véspera do ataque ao Capitólio em janeiro de 2021, confirmou a procuradora-geral Pam Bondi.

Em entrevista coletiva, Bondi identificou o suspeito como Brian Cole Jr. Ele foi “preso e acusado de colocar bombas” nas sedes dos dois partidos, explicou.

Trata-se da primeira detenção anunciada em mais de quatro anos nesse caso.

O indivíduo foi detido na manhã desta quinta-feira na Virgínia (leste), informaram meios de comunicação americanos, citando fontes próximas à investigação.

Os motivos do autor dessas tentativas de atentado com artefatos explosivos caseiros, colocados perto dos escritórios dos partidos Democrata e Republicano, continuam sendo um mistério que alimentou inúmeras teorias da conspiração sobre uma possível manipulação do ataque ao Capitólio, ocorrido no dia seguinte, 6 de janeiro de 2021.

Naquele dia, centenas de apoiadores do então presidente em fim de mandato Donald Trump, enfurecidos por suas acusações infundadas de fraude eleitoral, invadiram o Capitólio para tentar impedir a certificação da vitória do democrata Joe Biden.

As bombas colocadas do lado de fora dos escritórios do Comitê Nacional Democrata (DNC) e do Comitê Nacional Republicano (RNC) não explodiram e podem ter tido como único objetivo distrair a polícia do Capitólio pouco antes do ataque, segundo analistas.

cl/bgs/db/val/jc/mvv/am