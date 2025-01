Previsões meteorológicas dão ar de esperança na luta contra incêndios em Los Angeles

As previsões meteorológicas deram uma injeção de moral aos bombeiros de Los Angeles. Está previsto que os ventos diminuam ao longo do dia e isso facilite as tarefas de extinção dos cinco grandes incêndios que destruíram por completo várias comunidades nos arredores da cidade, e que provocaram dez mortes.

Bairros inteiros foram devorados pelo fogo e milhares de casas foram destruídas em um dos piores desastres que atingiram a Califórnia, com perdas avaliadas em 150 bilhões de dólares (820 bilhões de reais na cotação atual), segundo a empresa AccuWeather.

“Perdi tudo. Minha casa pegou fogo e eu perdi tudo”, conta Hester Callul, que chegou a um abrigo depois de deixar sua residência em Altadena, no norte da cidade.

O presidente Joe Biden comparou nesta sexta a cidade de Los Angeles com um “cenário de guerra” e disse que há “evidência clara de saques” em meio ao caos gerado pelo fogo.

“Isso me lembrou mais um cenário de guerra, onde havia certos alvos que foram bombardeados”, disse Biden após receber informação sobre os incêndios. “É quase como um cenário de batalha”, acrescentou.

Para enfrentar os saques, o presidente democrata em fim de mandato, que deixará a Casa Branca em 20 de janeiro, afirmou que o governo está garantindo a segurança na área com o apoio de militares e da Guarda Nacional.

O xerife do condado de Los Angeles, Robert Luna, declarou hoje um toque de recolher noturno nas áreas afetadas pelos incêndios devastadores que destruíram grande parte da cidade.

“Você não pode estar nas áreas afetadas. Se estiver, pode ser preso”, afirmou Luna em uma coletiva de imprensa. “Estamos fazendo isso para proteger as estruturas, as casas que as pessoas abandonaram porque ordenamos que saíssem”, acrescentou.

A supervisora do condado de Los Angeles, Kathryn Barger, declarou que os saqueadores enfrentarão todo o peso da lei. “Prometo que eles serão responsabilizados”, disse.

“Que vergonha para aqueles que se aproveitam de nossos vizinhos durante este momento de crise”, frisou.

Os cinco incêndios devastaram 14.160 hectares de Los Angeles até o momento, informou o Corpo de Bombeiros do estado.

– ‘Morte e destruição’ –

O maior dos incêndios destruiu mais de 8.000 hectares do luxuoso bairro de Pacific Palisades, onde os bombeiros afirmaram ter começado a controlar o fogo.

Na manhã desta sexta-feira, 6% de seu perímetro estava contido, o que significa que não pode mais se espalhar nesta direção.

Mas o incêndio de Eaton, na área de Altadena, continuava totalmente fora de controle, com mais de 5.000 hectares queimados e com a infraestrutura essencial, incluindo as torres de comunicação em Mount Wilson, ameaçada.

Um terceiro foco ocorreu na noite de quinta-feira perto de Calabasas e na localidade de Hidden Hills, onde moram celebridades como Kim Kardashian.

“Você simplesmente se sente cercado”, disse uma mulher a uma emissora local.

Algumas das pessoas que foram forçadas a deixar suas casas encontraram cenas devastadoras ao retornarem.

“O cenário agora é de morte e destruição. Não sei se alguém poderá voltar por algum tempo”, diz a assistente jurídica Kalen Astoor, de 36 anos.

– Condições ‘críticas’ –

Um sobrevoo da AFP em Pacific Palisades e Malibu revelou a desolação.

“Isto é uma loucura… Todas estas casas desapareceram”, disse o piloto do helicóptero Albert Azouz.

Nos cobiçados terrenos à beira-mar de Malibu, a estrutura dos edifícios indicam a magnitude do que foi destruído. Mansões bilionárias desapareceram por completo.

A herdeira da rede hoteleira Paris Hilton está entre as pessoas que perderam suas casas no incêndio. “Com o coração partido, sem palavras”, publicou ela no Instagram.

“Sentar-me com minha família, ligar o noticiário e ver nossa casa em Malibu queimar até o chão ao vivo na TV é algo que ninguém deveria ter que vivenciar”, disse ela.

Além da catástrofe imediata, a vida de milhões de pessoas na região foi prejudicada: escolas fecharam, centenas de milhares ficaram sem energia e vários eventos importantes foram cancelados ou transferidos para outro local.

Os meteorologistas alertaram que as condições “críticas” de vento e seca, embora estejam diminuindo, ainda não acabaram.

Um boletim do Serviço de Meteorologia dos Estados Unidos (NWS, na sigla em inglês) informou que “um aumento significativo de incêndios” continua sendo provável “com incêndios em andamento ou novos focos” até sexta-feira.

Os incêndios florestais ocorrem de forma natural, mas os cientistas afirmam que a mudança climática causada pelo homem está alterando o clima e mudando a dinâmica dos focos.

Dois anos úmidos no sul da Califórnia deram lugar a um ano de forte estiagem, deixando muito combustível seco e pronto para queimar.

