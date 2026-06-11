The Swiss voice in the world since 1935
Democracia suíça
Guerras da informação
Democracia digital
Eleições globais
Principais artigos
Ver todos os artigos sobre este tema
Democracia suíça
Newsletter
Ver todas as newsletters

Primeira bolsa de couro feita a partir de células de T-Rex vai a leilão

afp_tickers
Este conteúdo foi publicado em
1 minuto

Uma bolsa de couro reconstruída a partir de células de “Tyrannosaurus rex” será leiloada nesta quinta-feira (11) em Paris, uma peça “única no mundo”, avaliada entre 350.000 e 580.000 dólares (1,8 milhão e 3 milhões de reais).

Apresentada há alguns meses em Amsterdã, a bolsa foi criada a partir de vestígios de colágeno encontrados no fêmur de um T-Rex em Montana, Estados Unidos, há 25 anos.

“Nos últimos anos conseguimos desenvolver técnicas, biotecnologias com as quais podemos dar instruções a uma cultura celular para construir, entre aspas, em laboratório, pele autêntica de T-Rex”, explicou recentemente à AFP Iacopo Briano, especialista em Paleontologia associado à venda. 

A casa de leilões Drouot, onde a bolsa será colocada à venda nesta quinta-feira às 18h00 (13h00 de Brasília), cita “um objeto sem precedentes na história do luxo” e uma “proeza científica”, que permite criar couro “sem recorrer em absoluto à pecuária”. 

“O couro celular abre um novo caminho: uma exclusividade que não é mais baseada na extração, nem na pecuária intensiva”, acrescentou em um comunicado. 

Briano disse que o material é diferente do couro vegano, fabricado a partir de plástico. 

“Aqui partimos de uma cultura celular, então é pele 100%. E, ao mesmo tempo, procede de um animal que desapareceu há 67 milhões de anos”, afirma.

jt-bur/es/dbh/fp

Mais lidos

Os mais discutidos

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR