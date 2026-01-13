Primeiro-ministro da França anuncia ‘lei de emergência’ para apaziguar protestos

O primeiro-ministro da França, Sébastien Lecornu, anunciou, nesta terça-feira (13), uma “lei de emergência agrícola” para apaziguar a ira dos agricultores, que protestam contra o acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul.

Há semanas, as manifestações do setor agrícola se multiplicam na França, motivadas por uma doença animal chamada dermatose nodular bovina e pela assinatura, prevista para este sábado, do acordo comercial entre UE e Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, apesar da oposição da França.

Nesta terça-feira, mais de 350 tratores, segundo as autoridades, e 500, de acordo com manifestantes, estacionaram em frente à Assembleia Nacional (Câmara baixa), e os agricultores presentes despejaram várias toneladas de batatas na ponte da Concórdia, no centro da capital.

“A revolta camponesa é retomada hoje e ficaremos aqui até termos respostas. Pedimos para ser recebidos pelo primeiro-ministro”, declarou Damien Greffin, vice-presidente da FNSEA, principal sindicato agrícola e que convocou o ato.

Representantes da FNSEA foram recebidos por conselheiros de Lecornu, que horas depois anunciou na rede social X uma série de medidas, entre elas “uma lei de emergência agrícola” para meados do ano.

Sem especificar os detalhes, indicou que teria como prioridades a água, a depredação e os meios de produção, respondendo quase ponto por ponto às reivindicações do sindicato e de seus aliados Jovens Agricultores.

A FNSEA também quer “uma moratória sobre todos os temas relacionados à água” e a “suspensão da última versão” da legislação que regula os planos para a dispersão de fertilizantes, entre outros.

Na sexta-feira, o governo anunciou um pacote de “300 milhões de euros” (1,9 bilhão de reais, na cotação atual) para o setor, após os protestos da semana passada convocados pela Coordenação Rural, segundo principal sindicato agrícola, e pela Confederação Camponesa.

Mas tal anúncio, que incluía um aumento do número de lobos que podem ser abatidos, não conseguiu acalmar a ira de agricultores e pecuaristas, que expressam seu cansaço com a situação de uma profissão que enfrenta dificuldades climáticas e econômicas.

“Estamos no limite. Faz três anos que não geramos renda em nossas propriedades. Os políticos são incapazes de nos dar um rumo”, declarou o agricultor Guillaume Moret, de 56 anos, em frente à Assembleia Nacional.

A assinatura do acordo UE-Mercosul, cujo impacto assusta os agricultores e pecuaristas na França, aumentou a pressão sobre o governo francês, em minoria desde 2024 e que enfrentará duas moções de censura esta semana.

