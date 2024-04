Primeiro-ministro do Japão visitará o Brasil na próxima semana

O primeiro-ministro do Japão, Fumio Kishida, visitará França, Brasil e Paraguai na próxima semana, como parte de uma estratégia para estimular os vínculos com a América Latina, anunciou o governo de Tóquio.

Durante a viagem de seis dias, Kishida se reunirá com o presidente francês, Emmanuel Macron, e com o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva.

“Este é o ano da América Latina, que é o centro das atenções do mundo”, disse o porta-voz do governo japonês, Yoshimasa Hayashi, em uma entrevista coletiva na qual destacou que o Brasil preside o G20 e o Peru está com a presidência do Fórum de Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (APEC).

“O Japão quer aproveitar a oportunidade para fortalecer os vínculos com os países da América Latina”, acrescentou.

Na reunião com Lula, Kishida deve assinar um acordo de cooperação bilateral sobre diversas questões ambientais, incluindo a mudança climáticas e o processo de redução das emissões de carbono, informou a agência japonesa Kyodo News.

Kishida viajará com representantes de pelo menos 40 empresas, com o objetivo de aumentar os investimentos do Japão no Brasil e estimular a cooperação em tecnologias verdes, afirmou o jornal Nikkei.

A montadora japonesa Toyota anunciou em março um plano para investir 11 bilhões de reais e aumentar a produção de veículos híbridos no Brasil.

