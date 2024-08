Primeiro-ministro indiano visita Ucrânia para tentar ‘restabelecer’ a paz com a Rússia

O primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, chegou nesta sexta-feira (23) a Kiev, capital da Ucrânia, para uma visita histórica que pretende estimular os esforços diplomáticos para “restabelecer” a paz com a Rússia.

Modi, 73 anos, é o primeiro chefe de Governo indiano a visitar a ex-república soviética, invadida pela Rússia em fevereiro de 2022. “Cheguei a Kiev esta manhã”, escreveu na rede social X.

Ele chegou à capital ucraniana em um trem noturno procedente da Polônia, itinerário habitualmente utilizado pelas delegações oficiais: os aviões não pousam no país desde o início da guerra.

A empresa estatal de ferrovias divulgou um vídeo que mostra Modi saindo do trem e cumprimentando as autoridades que o receberam na plataforma.

Na quinta-feira, na Polônia, Modi declarou que “nenhum conflito pode ser resolvido em um campo de batalha”.

“Apoiamos o diálogo e a diplomacia para restabelecer a paz e a estabilidade o mais rápido possível. E para isso, a Índia está disposta a fazer todas as contribuições possíveis com os países amigos”, afirmou, durante uma entrevista coletiva com o homólogo polonês Donald Tusk.

Na Ucrânia, Modi se reunirá com o presidente Volodimir Zelensky para falar sobre as “perspectivas de uma solução pacífica do conflito na Ucrânia” e o “aprofundamento da amizade Índia-Ucrânia”, segundo um comunicado de seu gabinete.

A Índia tenta manter um equilíbrio delicado entre a Rússia, com a qual estabeleceu fortes vínculos, e as nações ocidentais, com as quais pretende intensificar os laços para contra-atacar a China, seu rival regional.

Modi evitou condenar explicitamente a invasão russa da Ucrânia desde o início do conflito, há mais de dois anos, e sempre optou pela abstenção nas votações das resoluções da ONU contra a Rússia.

O primeiro-ministro indiano se reuniu com o presidente russo, Vladimir Putin, no início de julho, em Moscou.

A visita aconteceu pouco depois de bombardeios da Rússia contra várias cidades da Ucrânia. Os ataques deixaram dezenas de mortos e provocaram danos em um hospital pediátrico em Kiev.

Durante a visita, os dois governantes se abraçaram e o presidente russo entregou uma condecoração ao seu convidado.

Zelensky chamou a viagem de Modi a Moscou de “golpe devastador para os esforços de paz”.

Putin afirma que um cessar-fogo e negociações serão possíveis apenas se Kiev ceder as regiões que a Rússia afirma ter anexado e abandonar o seu desejo de aderir à Otan.

A Ucrânia e seus aliados ocidentais afirmam que as condições são inaceitáveis.

O início de uma ofensiva ucraniana na região russa de Kursk em 6 de agosto provoca ainda mais incerteza, ao mesmo tempo que as tropas russas continuam avançando no leste da Ucrânia.

