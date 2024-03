Primeiro-ministro polonês diz que Europa está em ‘época de pré-guerra’

O primeiro-ministro da Polônia, Donald Tusk, advertiu, em entrevista à imprensa europeia, que o continente está em “uma época de pré-guerra”, no âmbito do conflito entre Rússia e Ucrânia.

Nas últimas semanas, a Rússia intensificou os bombardeios contra a Ucrânia, vizinha oriental da Polônia, e um de seus mísseis sobrevoou brevemente o espaço aéreo deste países-membro da Otan e da União Europeia (UE).

“Não quero assustar ninguém, mas a guerra já não é um conceito do passado. É uma realidade e começou há mais de dois anos” com a invasão da Ucrânia, disse Tusk em uma entrevista com uma aliança de jornais europeus.

“O mais preocupante agora é que literalmente qualquer cenário é possível. Não vivíamos uma situação assim desde 1945”, argumentou o primeiro-ministro polonês.

“Sei que soa assustador, sobretudo para as pessoas da geração mais jovem, mas temos que nos acostumar mentalmente a uma nova era. Estamos em uma época de pré-guerra. Não estou exagerando”, acrescentou.

A Polônia é um dos principais aliados de Kiev na UE desde o início da invasão russa, em fevereiro de 2022.

“Se a Ucrânia perder [a guerra], ninguém na Europa poderá se sentir seguro”, advertiu Tusk, que foi presidente do Conselho Europeu (2014-2019), uma das principais instituições da UE.

O premiê polonês também afirmou na entrevista que a Europa “tem um longo caminho a percorrer” no tema da defesa e que deve ser “independente e autossuficiente” neste âmbito.

