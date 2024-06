Princesa Kate fará sua primeira aparição oficial em meses neste sábado

A princesa Kate assistirá ao desfile de aniversário do rei Charles III neste final de semana, sua primeira aparição pública oficial em meses, segundo anunciou nesta sexta-feira (14) em uma mensagem nas redes sociais, na qual informou que seu tratamento contra o câncer “tem bom progresso”.

“Espero ansiosamente assistir ao desfile de aniversário do rei neste fim de semana”, afirmou Kate, que não participa de nenhum evento público desde dezembro.

A esposa de William, o príncipe herdeiro, publicou a mensagem nas redes sociais, atualizando seus seguidores sobre seu estado de saúde pela primeira vez desde que anunciou, no final de março, que sofre de câncer, embora não tenha dado mais detalhes.

Kate afirmou estar fazendo “bons progressos, mas como qualquer pessoa que passe pela quimioterapia sabe, há dias bons e dias ruins”, afirmou ela, acrescentando que há dias “em que você se sente fraca, cansada e tem que deixar o seu corpo descansar. Mas nos dias bons, quando se sente mais forte, quer aproveitar ao máximo ao se sentir bem”.

O comunicado foi publicado junto a uma foto da princesa de pé em frente à uma árvore e um rio, tirada no início da semana em Windsor, no oeste de Londres.

“Meu tratamento continua e o farei por mais alguns meses”, disse. Acrescentou ainda, que espera “poder participar de alguns compromissos públicos durante o verão, embora tenha afirmado que ainda não está “fora de perigo”.

– “Ser paciente” –

Kate afirmou, ainda, que começou a “trabalhar um pouco de casa” quando se sente “bem o suficiente”.

“Estou aprendendo a ser paciente, sobretudo diante da incerteza. Vivendo um dia de cada vez, escutando o meu corpo, permitindo ter este tempo tão necessário para me curar”, contou.

Pouco antes de seu diagnóstico de câncer ser anunciado oficialmente, uma foto da princesa com os filhos publicada nas redes sociais causou polêmica.

A imagem foi retirada do ar pelas principais agências de notícias do mundo, incluindo a AFP, por ter sido manipulada digitalmente.

O episódio reacendeu especulações sobre a saúde da princesa, apesar de um pedido de desculpas por escrito ter sido divulgado posteriormente.

O Palácio de Kensington nunca comunicou sobre a saúde de Kate e, durante seus compromissos públicos, o príncipe William também foi breve, afirmando apenas que sua esposa estava “bem”.

O anúncio oficial foi feito então pouco depois de o rei Charles III informar que também sofre desta condição, sem especificar o tipo.

O monarca de 75 anos continua com seu tratamento e em abril os médicos afirmaram que estão “animados” com o progresso alcançado, o que permitiu que retomasse suas funções oficiais.

Entretanto, este ano ele participará no desfile de comemoração de seu aniversário do alto de um veículo e não a cavalo, como no ano passado.

