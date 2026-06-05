Princesa norueguesa Mette-Marit entra em lista de espera para transplante de pulmão

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A princesa da Noruega, Mette-Marit, de 52 anos, foi incluída em uma lista de espera para um transplante de pulmão devido ao agravamento da doença incurável que ela possui.

A esposa do príncipe herdeiro Haakon Magnus foi diagnosticada em 2018 com uma forma rara de fibrose pulmonar que pode provocar dificuldades respiratórias e que a obrigou a reduzir suas atividades oficiais.

Esta doença, que piora com o tempo, é provocada por um espessamento do tecido pulmonar, que se torna rígido e cicatrizado, o que dificulta a respiração e a passagem de oxigênio para a corrente sanguínea.

O estado da princesa piorou consideravelmente nos últimos seis meses, afirmou o pneumologista Are Holm, do Hospital Nacional de Oslo, onde foi realizada uma coletiva de imprensa no início da tarde desta sexta-feira (5).

“Observamos que uma quantidade muito maior de tecido cicatricial se formou em seus pulmões”, declarou.

Os exames “também mostraram que seu estado de saúde se deteriorou consideravelmente” nos últimos três meses, acrescentou.

“Trata-se de uma situação grave”, advertiu o pneumologista. Por isso, “agora ela está inscrita na lista de espera para um transplante de pulmão”.

Este tipo de procedimento é reservado a pacientes para os quais estima-se que reste apenas um ano de vida sem um transplante, mas que estejam em condições suficientemente boas para suportar uma intervenção cirúrgica muito agressiva e para poder se recuperar.

Para que o procedimento possa ser realizado, é preciso encontrar um doador compatível, ou seja, um pulmão com o tamanho adequado e com o tipo sanguíneo adequado para evitar a rejeição do órgão, e ser o paciente mais grave da lista.

Não há garantia de que Mette-Marit tenha prioridade, mas o tempo de espera para um transplante de pulmão diminuiu nos últimos meses, segundo o médico.

Além dos problemas de saúde, Mette-Marit passou por alguns meses difíceis.

A publicação de documentos nos Estados Unidos no final de janeiro mostrou que ela conversava com o criminoso sexual condenado Jeffrey Epstein entre 2011 e 2014.

Ela também está lidando com os problemas legais de seu filho, Marius Borg Høiby, que está preso.

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