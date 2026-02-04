Principal cartel colombiano suspende diálogos de paz após acordo entre Petro e Trump

O Clã do Golfo, principal cartel do tráfico de drogas na Colômbia, anunciou, nesta quarta-feira (4), que suspenderá as negociações de paz no Catar com o governo de Gustavo Petro, em repúdio ao acordo entre o presidente colombiano e seu par americano, Donald Trump, para atacar seu líder.

A organização responsável pelo maior volume de cocaína exportada da Colômbia protestou depois que os dois presidentes priorizaram ações militares e de inteligência contra seu líder, Chiquito Malo, durante uma reunião na terça-feira (3), na Casa Branca.

À margem dos diálogos de paz em Doha, Petro expressou a Trump a necessidade de atacar o líder do Clã do Golfo, informou o ministro da Defesa da Colômbia, Pedro Sánchez.

“Isso seria um atentado contra a boa-fé e os compromissos” assumidos até o momento no Catar, afirmou no X a organização narcotraficante, ao anunciar que se retirará da mesa de negociações “provisoriamente”, enquanto seus integrantes fazem consultas sobre o anúncio.

“O presidente Petro colocou seus interesses pessoais acima do bem maior, que é a paz nos territórios”, acrescentou o grupo, que se autodenomina Exército Gaitanista da Colômbia.

O Clã do Golfo foi designado organização terrorista por Washington em dezembro.

Além de Chiquito Malo, a Colômbia apontou perante Trump para Iván Mordisco, líder da principal dissidência das Farc que não depôs as armas após o acordo de paz de 2016, e Pablito, homem forte da guerrilha ELN, que atua na fronteira com a Venezuela.

O objetivo é localizá-los no prazo de dois meses, segundo o governo.

“Não são objetivos novos para a Colômbia em si, mas são, sim, objetivos novos para uma ação conjunta entre a Colômbia e os Estados Unidos”, disse o ministro da Defesa à Rádio Caracol.

– Mudança de rumo –

Essa nova estratégia entre os dois países muda o rumo das relações entre Colômbia e Estados Unidos, que tinham sido afetadas pelos constantes embates nas redes sociais entre Trump e Petro.

Antes de se reunir com Trump, o presidente da Colômbia vinha sendo pressionado por sua suposta falta de firmeza contra as máfias, motivo pelo qual os Estados Unidos lhe impuseram sanções e retiraram o país da lista de aliados na luta contra o narcotráfico.

Uma fonte do Exército, que pediu o anonimato, disse à AFP que a cooperação dos Estados Unidos “ajudaria” a combater com mais eficácia os grupos armados, se contemplarem o apoio em sistemas antidrones, a reativação do uso de helicópteros de guerra e o envio de mais recursos econômicos.

Petro sofreu duras críticas por sua política de negociar a paz com os principais grupos armados do país, que teriam se fortalecido durante seu mandato. No caso do Clã do Golfo, o próprio governo reconhece que o grupo aumentou em número de integrantes.

Petro e o Clã tinham anunciado, em setembro, o início de diálogos no Catar para um desarmamento em troca de benefícios legais.

O Exército informou, nesta quarta-feira, que soldados mataram sete membros do ELN na fronteira com a Venezuela, em uma operação da qual as forças americanas não participaram.

“Convido o ELN a aceitar uma missão de verificação científica e internacional para a entrega total de infraestrutura que sirva ao narcotráfico multinacional e retomar o caminho da paz”, escreveu Petro no X.

– Venezuela –

Chiquito Malo assumiu a liderança do Clã do Golfo após a captura, em outubro de 2021, de Otoniel, extraditado para os Estados Unidos. O segundo na hierarquia do grupo, conhecido como Gonzalito, morreu afogado no fim de semana, após sofrer um acidente em uma embarcação quando seguia para uma zona de paz pactuada com o governo.

Em janeiro, o comandante do ELN, Antonio García, disse à AFP que estava disposto a se unir a Iván Mordisco para enfrentar Washington.

Sánchez acrescentou que Colômbia e Estados Unidos convidarão a Venezuela a se juntar à nova ofensiva para combater o narcotráfico.

Essa ofensiva “significa interagir com maiores capacidades em termos de inteligência, mas aplicando a força em cada território segundo a soberania das próprias nações”. A intenção “é que a Venezuela também se integre a essa linha”, afirmou Sánchez.

