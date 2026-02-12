Processo de Trump contra BBC por US$ 10 bilhões será julgado em fevereiro de 2027

Um juiz federal da Flórida agendou um julgamento para fevereiro de 2027 para analisar o processo movido por Donald Trump contra a BBC, no qual ele busca uma indenização de 10 bilhões de dólares (R$ 51,8 bilhões) por difamação.

O presidente processou a emissora britânica depois que esta exibiu, às vésperas das eleições presidenciais de 2024, trechos de um discurso proferido por ele em 6 de janeiro de 2021, editados de forma a parecerem incitar explicitamente seus apoiadores a atacar o Capitólio em Washington.

Trump entrou com o processo em dezembro em um tribunal federal na Flórida, acusando a BBC de difamação e de violar uma lei de práticas comerciais ao exibir o programa antes das eleições de 2024.

O presidente pede 5 bilhões de dólares em indenização por cada uma das duas acusações.

Os advogados da BBC solicitaram, sem sucesso, que o processo fosse arquivado, argumentando que Trump não havia sofrido “danos legalmente reconhecíveis”, já que o programa investigativo Panorama, no qual as imagens editadas apareceram, foi transmitido fora dos Estados Unidos.

O presidente da BBC, Samir Shah, enviou uma carta de desculpas a Trump, e a BBC declarou que “lamenta sinceramente a forma como as imagens foram editadas”, mas “questiona seriamente se existe uma base legal para um processo por difamação”.

O caso levou à renúncia do diretor-geral da BBC, Tim Davie, e da editora-chefe da BBC News, Deborah Turness.

Trump processou ou ameaçou processar vários grupos de mídia nos Estados Unidos, alguns dos quais pagaram quantias significativas de dinheiro para encerrar os processos judiciais.

