Produção de veículos salta mais de 24% em fevereiro ante janeiro

SÃO PAULO (Reuters) – A indústria de veículos do Brasil apurou crescimento de 24,3% na produção em fevereiro ante janeiro, a 189,7 mil carros, comerciais leves, caminhões e ônibus, informou nesta quinta-feira a associação de montadoras, Anfavea.

As vendas somaram 165,2 mil veículos novos no mês passado, um crescimento de 2,2% na comparação mensal. Na média diária, os emplacamentos de fevereiro sobre janeiro dispararam 18,4%, para 8,7 mil unidades, afirmou o presidente da Anfavea, Marcio de Lima Leite, em apresentação a jornalistas.

O executivo afirmou que os emplacamentos de fevereiro marcaram “a primeira vez que temos uma média diária superior ao período pré-pandemia”.

O destaque nos licenciamentos seguiu sendo o segmento de modelos eletrificados, segundo a Anfavea, que somou no primeiro bimestre vendas de 22,5 mil veículos, dos quais 8 mil elétricos e 14,5 mil híbridos. No primeiro bimestre, a participação desses modelos eletrificados no total de vendas de veículos leves foi de 7,3% ante uma fatia de 4,3% em 2023, segundo os dados da Anfavea.

O crescimento das vendas de eletrificados em fevereiro ainda seguiu embalada pelas importações desses modelos realizada antes do aumento da tarifa de importação no início deste ano. No mês passado, a participação dos importados no total vendido de veículos leves foi de 17%, após 19,5% em janeiro. A fatia de importados em fevereiro é a maior para o mês desde pelo menos 2021.

Segundo o presidente da Anfavea, o movimento de emplacamento elevado de importados ainda deve se repetir em março.

Ante fevereiro de 2023, a produção mostrou expansão de 17,4% e as vendas saltaram 27,1%, segundo os dados da entidade.

O setor terminou fevereiro com estoque de 217,6 mil veículos novos, praticamente estável sobre janeiro e equivalente a 38 dias de vendas.

As exportações de fevereiro, porém, mostraram queda ante o mesmo mês do ano passado, recuando 14,1%, para 30,7 mil veículos.

No acumulado do bimestre, a produção subiu 8,9%, as vendas tiveram alta de 19,8% e as exportações mostravam recuo de 28%, afirmou a Anfavea.