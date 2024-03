Produtores do Oscar compartilham sua visão para a cerimônia

Quando “Barbie”, um fenômeno da cultura pop como nenhum outro, foi indicado a oito prêmios da Academia, incluindo melhor filme, a equipe de produção da cerimônia do Oscar, que vai ao ar neste domingo (10), sabia exatamente o que fazer.

“Ryan Gosling vai interpretar ‘I’m Just Ken’ ao vivo pela primeira vez. Acho que é algo que todos vão querer ver”, disse o diretor do programa, Raj Kapoor, à AFP.

Gosling “tinha algumas dúvidas no início, e com razão”, mas aceitou rapidamente porque “ele é um profissional completo”, explicou a produtora executiva Molly McNearney.

Todo ano, as cinco canções indicadas ao Oscar são apresentadas na premiação transmitida ao vivo. Mas é raro que duas dessas músicas sejam do mesmo filme.

Billie Eilish cantará “What Was I Made For?”, uma das principais músicas de “Barbie”, o filme de maior bilheteria do ano, que também entregou uma trilha sonora de sucesso.

E a poderosa balada de seis minutos que trata do frágil ego masculino será entoada por Gosling, que interpreta Ken, o amigo que se torna rival na trama da sátira feminista dirigida por Greta Gerwig.

O destaque da cerimônia para “Barbie” não é surpresa. O filme arrecadou mais de 1,4 bilhão de dólares (cerca de R$ 7 bilhões), e quando um longa é um sucesso nos cinemas, tende a levar mais espectadores para o Oscar se for indicado.

Os produtores também têm nas mãos “Oppenheimer”, favorito para melhor filme, que conquistou 1 bilhão de dólares (R$ 5 bilhões) em bilheteria como a outra metade do fenômeno do verão americano “Barbenheimer”.

“Estamos dando muito amor a ‘Barbie’ no programa. Mas também amamos muito todos os filmes indicados”, afirmou McNearney.

Outro ponto alto da 96ª edição do Oscar será a apresentação dos músicos da Nação Osage, que cantarão uma peça cerimonial do filme de Martin Scorsese, “Assassinos da Lua das Flores”, numa noite em que sua protagonista, Lily Gladstone, pode se tornar a primeira atriz indígena a ganhar a estatueta.

Após a baixa audiência durante a pandemia com apenas uns 10 milhões de espectadores, o que levou alguns a questionar se transmitir a premiação era realmente relevante na era do TikTok, as audiências voltaram com força no ano passado com 18,7 milhões.

Parte do sucesso foi atribuído ao aclamado retorno de Jimmy Kimmel como apresentador, que será o anfitrião mais uma vez neste domingo, sua quarta vez à frente do espetáculo.

Ele planeja buscar o recorde de Bob Hope de apresentar o Oscar 19 vezes? “Espero que não, não acho que eu sobreviveria a isso!”, brincou McNearney, que é casada com Kimmel.

