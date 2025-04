Profissionais dos transportes protestam contra extorsão no Peru

afp_tickers

2 minutos

Centenas de motoristas foram às ruas, nesta quinta-feira (10), em Lima, em protesto contra a inação do governo da presidente Dina Boluarte diante da onda de extorsão do crime organizado, que matou 15 profissionais do setor desde o começo do ano na capital peruana.

A manifestação atraiu um grande número de sindicalistas que saíram às ruas e paralisaram seus veículos, causando aglomerações de passageiros e atrasos na entrada dos locais de trabalho.

Entre janeiro e abril, em Lima e Callao, 15 motoristas foram assassinados e houve mais de 25 ataques contra o serviço público dos transportes, segundo a Associação Nacional de Integração de Profissionais dos Transportes (Anitra).

Quadrilhas do crime organizado exigem o pagamento mensal de até 50.000 soles (13 mil dólares ou 78,7 mil reais na cotação atual) às empresas de transporte. Quando as empresas se recusam, elas atacam a tiros os veículos, mesmo com passageiros dentro.

Ao menos 20.000 veículos deixaram de prestar serviço por 24 horas nesta quinta-feira na capital peruana, com população de 10 milhões de habitantes, de acordo com a Anitra.

“Estão matando nossos motoristas das empresas (associadas) que são extorquidos por quadrilhas”, disse à AFP Martín Valeriano, presidente do sindicato da Anitra.

A paralisação obrigou universidades e escolas a realizarem aulas remotas nesta quinta-feira.

Os motoristas “desligaram seus motores” devido ao protesto e realizaram uma marcha até o Congresso, no centro de Lima.

O dirigente do sindicato apontou que “mais de 50% das empresas estão sendo extorquidas”. A Anitra reúne 460 empresas em Lima e Callao, o porto vizinho à capital peruana.

Nos últimos sete dias, três motoristas foram assassinados nos bairros de Lima e Callao, segundo a polícia.

“Estamos protestando pelo direito à vida, chega de assassinatos!”, disse à AFP Julio Campos, vice-presidente da Aliança Nacional de Profissionais dos Transportes, outro sindicato do setor.

Este é o segundo protesto de 2025. O primeiro ocorreu em fevereiro em Lima.

Segundo a polícia, em 2024 houve 19.434 denúncias de extorsão no Peru. No ano de 2023, foram reportadas no total 22.294 denúncias.

cm/ljc/mr/jmo/mvv