Programa de Jimmy Kimmel é suspenso ‘por tempo indeterminado’ após comentários sobre Charlie Kirk

2 minutos

O programa de variedades noturno de Jimmy Kimmel sairá do ar “por tempo indeterminado”, informou a emissora ABC nesta quarta-feira (17), depois que o apresentador americano afirmou que parte da direita tenta explorar politicamente o assassinato do ativista Charlie Kirk.

“‘Jimmy Kimmel Live!’ será suspenso por tempo indeterminado”, disse um porta-voz da rede americana à AFP.

Charlie Kirk, um influenciador conservador e importante aliado de Donald Trump, foi assassinado em 10 de setembro enquanto participava de um debate com estudantes em uma universidade no estado de Utah.

O suspeito do crime, Tyler Robinson, de 22 anos, se entregou às autoridades no dia seguinte, e foi acusado esta semana de homicídio qualificado.

Kimmel comentou a comoção causada pelo assassinato em seu programa na segunda-feira.

“Tivemos alguns novos pontos baixos no fim de semana com a gangue MAGA [em referência ao movimento de Trump, ‘Make America Great Again’] tentando desesperadamente caracterizar o jovem que assassinou Charlie Kirk como qualquer coisa que não seja um deles e com tudo o que podem para marcar pontos políticos com isso”, disse o humorista.

Os comentários de Kimmel chegam justamente quando as autoridades da administração Trump prometem ações contra organizações e movimentos liberais e de esquerda, que começam a ser classificadas como ameaças às liberdades civis.

