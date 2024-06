Projeção do mercado para inflação este ano se aproxima de 4%, mostra Focus

2 minutos

SÃO PAULO (Reuters) – Analistas consultados pelo Banco Central voltaram a elevar as perspectivas para a inflação e para o dólar na pesquisa Focus divulgada nesta segunda-feira, mantendo o cenário para a política monetária.

O levantamento, que capta a percepção do mercado para indicadores econômicos, apontou que as expectativas para a alta do IPCA subiram a 3,98% e 3,85% respectivamente em 2024 e 2025. Na semana anterior, as contas estavam em 3,96% e 3,80%.

O centro da meta oficial para a inflação em 2024, 2025 e 2026 é de 3,00%, sempre com margem de tolerância de 1,5 ponto percentual para mais ou menos.

A perspectiva para o dólar este ano subiu pela segunda semana seguida e foi a 5,15 reais, de 5,13 reais antes, depois de a moeda norte-americana ter acumulado na semana passada alta de 1,12%, chegando a uma elevação de 12,15% em 2024. Em 2025 o dólar passou a ser calculado em 5,15 reais, de 5,10 na semana anterior.

Para o Produto Interno Bruto (PIB), a estimativa de crescimento este ano teve ajuste para cima de 0,01 ponto percentual, chegando a 2,09%. A estimativa para o ano que vem segue sendo de expansão de 2,0%.

A pesquisa semanal com uma centena de economistas mostrou ainda manutenção da perspectiva de que a taxa básica de juros Selic terminará este ano a 10,5% e o próximo a 9,5%.

Na semana passada, o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central decidiu manter a taxa básica de juros Selic em 10,5%, interrompendo o ciclo de afrouxamento monetário depois de sete reduções consecutivas.