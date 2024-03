Promotora fica ferida em ataque armado na capital da Guatemala

1 minuto

Uma promotora guatemalteca ficou ferida, nesta quarta-feira (27), em um ataque armado na capital, Cidade da Guatemala, sobre o qual ainda não há maiores esclarecimentos, informou o Ministério Público (MP).

A promotora, cuja identidade não foi revelada, foi levada para um hospital junto com um de seus seguranças e uma parente, ambos também feridos no ataque a tiros, disse o porta-voz do MP, Moisés Ortiz.

“A Promotoria contra o Crime de Feminicídio está trabalhando no local e investigando os fatos”, acrescentou Ortiz em um vídeo compartilhado nas redes sociais.

No local do ataque, funcionários do MP inspecionavam o veículo preto no qual viajavam as vítimas, que tinha várias marcas de tiros, observou um fotógrafo da AFP.

Segundo a imprensa local, a promotora investigava casos relacionados a fraudes na venda de imóveis e, em outubro de 2022, havia sofrido outro atentado, no qual ficou ferida e sua escolta morreu.

A Guatemala encerrou 2024 com uma taxa de 16,7 homicídios por 100 mil habitantes, de acordo com o Programa da ONU para o Desenvolvimento e o Ministério do Interior. Metade dessas mortes violentas é atribuída ao narcotráfico e às gangues dedicadas sobretudo a extorsões e assassinatos por encomenda.

hma/fj/dga/ic/mvv