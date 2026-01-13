Promotoria da Coreia do Sul pede pena de morte para ex-presidente Yoon

The Swiss voice in the world since 1935
A Promotoria sul-coreana solicitou, nesta terça-feira (13), a pena de morte para o ex-presidente Yoon Suk-yeol por ter declarado a lei marcial em dezembro de 2024, informou a agência de notícias local Yonhap.

Os promotores acusaram o ex-chefe de Estado conservador de ter liderado uma “insurreição” motivada por uma “sede de poder destinada a instaurar uma ditadura”.

Também acusaram o ex-dirigente, de 65 anos, de não demonstrar “nenhum remorso” por atos que ameaçavam “a ordem constitucional e a democracia”. 

“No momento de proferir a sentença, não se pode levar em conta nenhuma circunstância atenuante, impondo-se uma sanção severa”, concluíram os promotores, que solicitaram a pena de morte, ainda vigente na Coreia do Sul, embora nenhuma execução tenha sido realizada desde 1997.

O veredicto é esperado para o próximo mês. 

Na noite de 3 de dezembro de 2024, Yoon Suk-yeol chocou o país ao anunciar na televisão a imposição da lei marcial, enviando tropas ao Parlamento. 

Horas mais tarde, voltou atrás, depois que um número suficiente de deputados conseguiu abrir caminho até o plenário, cercado por soldados, e votou a suspensão de seu decreto.

Ele foi destituído oficialmente em abril de 2025 pelo Tribunal Constitucional, após meses de amplas manifestações e de caos político. 

Yoon Suk-yeol justificou a imposição da lei marcial — medida sem precedentes no país desde as ditaduras militares da década de 1980 — alegando que o Parlamento, controlado pela oposição, bloqueava o orçamento.

