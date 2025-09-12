The Swiss voice in the world since 1935

Promotoria da Finlândia pede prisão de tripulação acusada de romper cabos no Báltico

afp_tickers
Este conteúdo foi publicado em
2 minutos

O Ministério Público da Finlândia solicitou, nesta sexta-feira (12), penas de dois anos e meio de prisão para o capitão e dois oficiais superiores de um navio suspeito de cortar cabos no Mar Báltico em 2024. 

Os três tripulantes do petroleiro Eagle S, registrado nas Ilhas Cook, são acusados de arrastar a âncora do navio pelo fundo do mar por cerca de 90 quilômetros, danificando cinco cabos submarinos no Golfo da Finlândia em 25 de dezembro de 2024. 

Suspeita-se que o Eagle S pertence à frota fantasma da Rússia. Os três homens foram acusados de “crimes de dano qualificado e interferência qualificada nas comunicações”. 

Durante o julgamento, os promotores argumentaram que o trio negligenciou suas funções intencionalmente, após zarpar do porto russo de Ust-Luga no dia de Natal. 

“Pedimos um mínimo de dois anos e seis meses de prisão incondicional”, declarou a promotora Heidi Nummela ao tribunal distrital de Helsinque. O veredicto está previsto para 3 de outubro. 

O capitão do navio, Davit Vadatchkoria, da Geórgia, e os oficiais Robert Egizaryan, também georgiano, e Santosh Kumar Chaurasia, indiano, negaram as acusações. 

O cabo elétrico EstLink 2 e quatro cabos de telecomunicações que conectam Finlândia e Estônia foram danificados no incidente. Isso colocou em risco o fornecimento de energia e infraestruturas críticas finlandesas, segundo a Promotoria. 

No ano passado, vários cabos submarinos do Báltico sofreram danos, o que muitos especialistas classificaram como parte de uma “guerra híbrida” da Rússia contra os países ocidentais.

ank/po/phz/hgs/dbh/jc/aa

Mais lidos

Os mais discutidos

Mostrar mais

Debate
Moderador: Giannis Mavris

Como você vê o futuro do seu continente?

Alguns povos ao redor do mundo acreditam no progresso constante de seus países. Mas isso é verdade?

Participe da discussão
34 Curtidas
26 Comentários
Visualizar a discussão

Mostrar mais

Debate
Moderador: Céline Stegmüller

Você tem ancestrais suíços? Você gostaria de saber onde eles viveram na Suíça?

Gostaríamos muito de saber mais sobre sua pesquisa genealógica.

Participe da discussão
34 Curtidas
67 Comentários
Visualizar a discussão

Mostrar mais

Debate
Moderador: Katy Romy

O seu país de residência oferece uma identidade digital?

A Suíça está votando um novo sistema de identificação eletrônica. O seu país de residência já introduziu um? E isso facilita a sua vida?

Participe da discussão
17 Curtidas
21 Comentários
Visualizar a discussão
Mais debates

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR