Protesto indígena bloqueia entrada da COP30 em Belém

Dezenas de manifestantes indígenas bloquearam a entrada principal da COP30 em Belém do Pará nesta sexta-feira (14), durante um protesto pacífico para alertar sobre a situação na Amazônia.

O Brasil reforçou a segurança na COP30 na quinta-feira, em resposta às críticas da ONU e após dezenas de manifestantes indígenas e outros ativistas terem entrado à força no local da conferência climática na terça-feira.

Nesta sexta-feira, cerca de 60 manifestantes, a maioria com trajes e cocares tradicionais, bloquearam a entrada principal do complexo e uma rua adjacente, observou um jornalista da AFP.

O bloqueio durou cerca de duas horas. Os milhares de participantes da COP30 tiveram que usar uma entrada lateral após passar por um posto de controle operado por militares.

Essa “manifestação pacífica” não representou “nenhum perigo”, segundo um comunicado da ONU Clima.

“Lutar por nossos territórios é lutar por nossas vidas”, dizia uma faixa carregada por um dos manifestantes, membro do povo munduruku, que protestava contra grandes projetos de infraestrutura na floresta amazônica.

O grupo solicita uma reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que lidera as negociações climáticas cruciais em Belém.

O presidente da COP, André Corrêa do Lago, e a diretora-geral, Ana Toni, reuniram-se com os manifestantes. Após um breve encontro, seguiram com eles para uma reunião em um tribunal próximo à sede da COP.

A entrada principal foi reaberta, pondo fim à espera de milhares de delegados que aguardavam do lado de fora sob o sol escaldante.

Nos incidentes da noite de terça-feira, manifestantes indígenas forçaram a entrada e entraram em confronto com as forças de segurança.

Dois policiais sofreram ferimentos leves, segundo a ONU.

