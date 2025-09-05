Putin: tropas ocidentais na Ucrânia seriam ‘alvos legítimos’ para o Exército russo

O presidente russo Vladimir Putin alertou nesta sexta-feira (5) que qualquer força ocidental na Ucrânia representaria um “alvo legítimo” para o Exército da Rússia, um dia após uma reunião de aliados europeus de Kiev, que abordou as garantias de segurança para Kiev.

Um grupo de 26 países, liderado pela França e pelo Reino Unido, prometeu na quinta-feira apoiar militarmente a Ucrânia caso um cessar-fogo com a Rússia seja concretizado.

“Se tropas aparecerem lá, em particular agora, durante os combates, partimos da premissa de que serão alvos legítimos”, disse Putin durante um fórum econômico na cidade de Vladivostok, leste da Rússia.

O presidente russo acrescentou que uma mobilização do tipo não favorece a paz a longo prazo e reiterou que a intensificação dos vínculos militares entre a Ucrânia e os países ocidentais é parte do que considera as “causas fundamentais” do conflito.

Os aliados da Ucrânia não revelaram detalhes do plano, como o número de tropas e a contribuição dos diferentes países aliados.

A Ucrânia afirma que as garantias de segurança são fundamentais para um acordo de paz que assegure que a Rússia não volte a executar uma ofensiva contra seu território.

Putin argumentou que, se um acordo for alcançado, a presença de tropas na Ucrânia não será necessária.

“Se forem tomadas decisões que levem à paz, a uma paz a longo prazo, então simplesmente não vejo sentido em sua presença no território da Ucrânia, porque, se um acordo for alcançado, ninguém duvida que a Rússia vai cumprir plenamente”, declarou.

Dezenas de milhares de pessoas morreram desde que Moscou iniciou a ofensiva contra a ex-república soviética vizinha em fevereiro de 2022, um conflito que obrigou milhões de pessoas a fugir de suas casas e destruiu grandes faixas do território do sul e leste da Ucrânia.

