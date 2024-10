Putin diz que presença dele no G20 no Brasil iria “prejudicar” trabalho na cúpula

reuters_tickers

1 minuto

MOSCOU (Reuters) – O presidente russo, Vladimir Putin, disse nesta sexta-feira que sua possível presença na cúpula do mês que vem do Grupo das 20 principais economias no Brasil afetaria o importante trabalho lá, acrescentando que outra pessoa representará Moscou.

O Tribunal Penal Internacional (TPI) em Haia emitiu um mandado de prisão para Putin e a Ucrânia pediu ao Brasil que prenda o líder russo se ele viajar ao país para a cúpula de 18 e 19 de novembro.

Putin disse a repórteres nesta sexta-feira que a Rússia poderia assinar um acordo bilateral com o Brasil para contornar o mandado do TPI, se necessário.

(Reportagem de Vladimir Soldatkin)