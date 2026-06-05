The Swiss voice in the world since 1935
Democracia suíça
Guerras da informação
Democracia digital
Eleições globais
Principais artigos
Ver todos os artigos sobre este tema
Democracia suíça
Newsletter
Ver todas as newsletters

Putin enfrenta uma economia frágil no ‘Davos russo’ sob a ameaça de drones ucranianos

afp_tickers
Este conteúdo foi publicado em
4 minutos

O presidente russo, Vladimir Putin, fará um discurso nesta sexta-feira (5) em um importante fórum de investimentos em São Petersburgo, em meio a uma crise econômica causada pela guerra na Ucrânia e dias após ataques com drones em sua cidade natal. 

Na quarta-feira, na abertura do Fórum Econômico SPIEF, na antiga Leningrado soviética, os participantes foram recebidos por fumaça preta proveniente de ataques com drones ucranianos a uma instalação petrolífera e uma base militar próximas. 

Mais de quatro anos após o início da guerra, a economia russa encontra-se em uma situação precária devido às sanções ocidentais, à alta inflação, aos custos proibitivos de endividamento e à escassez de mão de obra. 

“Seus recursos estão diminuindo consideravelmente. Não terá dinheiro ou capital político suficiente para continuar comprando a lealdade dos russos como fez nos últimos 26 anos”, disse o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, a Putin na véspera. 

Em uma carta aberta a Putin, o presidente também propôs uma reunião presencial entre os dois e reiterou sua proposta de um “cessar-fogo total” enquanto negociam um possível fim para a guerra.

“Zelensky pode vir a Moscou a qualquer momento”, respondeu o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov. 

Com a situação na linha de frente praticamente paralisada, a Ucrânia intensifica seus ataques a depósitos de petróleo, refinarias e oleodutos russos para privar Moscou dessa fonte de renda. 

O Ministério da Defesa russo afirmou ter derrubado 123 drones ucranianos na madrugada desta sexta-feira, alguns sobre a região de Moscou, mas nenhum perto de São Petersburgo. 

As autoridades ucranianas relataram três mortes por bombardeios russos nas regiões de Zaporizhzhia, Kherson e Dnipropetrovsk, e outras quatro na capital Kiev, também causadas por ataques de drones russos.

– Economia estagnada –

Até o momento, Putin minimizou as dificuldades econômicas e prefere exaltar a resiliência do país diante das sanções ocidentais. 

A Rússia é um dos países desenvolvidos menos endividados do mundo (cerca de 15% do PIB no final de 2025) e possui um fundo soberano de aproximadamente 156 bilhões de euros (cerca de 912 bilhões de reais). 

Além disso, suas exportações de hidrocarbonetos registraram um aumento considerável desde o início da guerra no Oriente Médio. 

No entanto, nos primeiros três meses de 2026, seu PIB contraiu 0,2%, a primeira queda trimestral em três anos, segundo estatísticas oficiais. 

E o Estado apresentou um déficit orçamentário de 80 bilhões de dólares (403 bilhões de reais) durante os primeiros quatro meses de 2026, equivalente a 2,5% do PIB anual e superior à projeção para o ano todo.

“A economia russa está entrando em uma fase de estagnação, marcada por altas taxas de juros e forte pressão inflacionária”, disse Alexandre Koliandre, economista russo radicado em Londres, na quinta-feira. 

O Fórum Econômico Internacional de São Petersburgo (SPIEF), anteriormente conhecido como o “Davos russo”, também reflete o novo lugar da Rússia no mundo. 

Embora antes atraísse investidores para fechar negócios e interagir com a elite do país, os convidados agora vêm da China e da Arábia Saudita, com pouca presença dos Estados Unidos e da Europa. 

Entre os participantes notáveis deste ano estão o ex-ator de Hollywood Steven Seagal, a teórica da conspiração americana Candace Owens e membros do partido de extrema direita alemão AfD.

bur/lpt/erl/dbh/pc/aa

Mais lidos

Os mais discutidos

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR