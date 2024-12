Putin promete mais ‘destruição na Ucrânia após ataque contra a Rússia

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, prometeu neste domingo mais “destruição” na Ucrânia, em resposta a um bombardeio com drones que atingiu no sábado um prédio residencial na cidade de Kazan, região central do país.

“Quem quer que seja, e por mais que tentem destruir, enfrentarão muito mais destruição e se arrependerão do que estão tentando fazer em nosso país”, disse Putin durante uma reunião de governo exibida na televisão.

A Rússia acusou a Ucrânia de executar um bombardeio em larga escala com drones, que atingiram um bloco de apartamentos de luxo em Kazan, a quase 1.000 quilômetros da fronteira.

Vídeos divulgados nas redes sociais russas mostram o impacto dos drones contra um edifício. Nenhuma vítima foi relatada no ataque.

Em seu discurso, Putin se dirigiu ao líder local do Tartaristão, região onde fica Kazan, durante a cerimônia de inauguração de uma rodovia, celebrada por videoconferência.

O ataque em Kazan foi o mais recente de uma série de bombardeios cada vez mais frequentes no conflito de quase três anos.

A Ucrânia não comentou o ataque.

Putin já ameaçou atacar o centro de Kiev com um míssil balístico hipersônico em resposta aos ataques ucranianos em território russo.

O Ministério da Defesa da Rússia afirmou que os ataques do país contra instalações de energia ucranianas nas últimas semanas foram uma resposta ao uso por Kiev de mísseis fornecidos por potências ocidentais para atacar o território russo.

