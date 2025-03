Putin rezou por Trump após tentativa de assassinato, diz enviado da Casa Branca

afp_tickers

2 minutos

O enviado especial da Casa Branca para o Oriente Médio, Steve Witkoff, elogiou Vladimir Putin e contou que o líder russo lhe disse que havia rezado pelo presidente Donald Trump quando ele foi alvo de um disparo.

Witkoff se reuniu por várias horas com Putin na semana passada, em Moscou, e disse que as conversas, que incluíram discussões sobre como acabar com a guerra na Ucrânia, foram construtivas e “baseadas em soluções”.

Em entrevista ao podcast do apresentador Tucker Carlson transmitida ontem, o enviado afirmou que Putin é “um grande líder”, que busca acabar com o conflito entre Moscou e Kiev. “Pareceu ter sido sincero comigo.”

Witkoff também descreveu um aspecto “pessoal” da conversa, em que Putin lembrou sua reação à tentativa de assassinato sofrida por Trump durante um comício na Pensilvânia em julho de 2024. O russo lhe contou que, “quando o presidente levou um tiro, ele foi à igreja local, reuniu-se com seu padre e rezou” pelo candidato republicano, disse Witkoff. “Não porque ele poderia se tornar presidente, e sim porque eles tinham uma amizade e ele estava rezando por seu amigo.”

O presidente russo encomendou um retrato de Trump “a um importante artista russo” e pediu a Witkoff que o entregasse ao presidente americano.

Funcionários de Estados Unidos, Ucrânia e Rússia devem conversar separadamente na próxima segunda-feira, na Arábia Saudita, para tentar obter uma trégua nos ataques à infraestrutura energética, após três anos de ofensiva russa, que já deixaram dezenas de milhares de mortos.

Sobre o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, o enviado americano disse que “está fazendo tudo o que pode”. “Está em uma situação muito difícil. Este é o melhor momento para que chegue a um acordo.”

mlm/sst/db/mel/lb