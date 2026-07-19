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Putin se reúne com ministra das Relações Exteriores da Coreia do Norte

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A ministra das Relações Exteriores da Coreia do Norte se reuniu neste domingo (19) com o presidente russo Vladimir Putin, em Moscou, no qual o líder aproveitou para agradecer a seu aliado pelo apoio à ofensiva na Ucrânia.

O Ministério das Relações Exteriores russo anunciou, no sábado, a visita da ministra norte-coreana Choe Son Hui a Moscou, convidada por seu homólogo Serguei Lavrov.

“Quero expressar mais uma vez minha gratidão pelo apoio dado na operação militar especial” na Ucrânia, declarou o presidente russo.

Putin afirmou que seu país nunca esquecerá a façanha dos soldados norte-coreanos, que serão homenageados no mesmo nível que os russos, e elogiou o entendimento com o líder norte-americano, Kim Jong Un.

A Rússia e a Coreia do Norte vêm estreitando seus laços desde o início da ofensiva russa na Ucrânia, em 2022.

A Coreia do Norte enviou tropas terrestres para a região russa de Kursk e sistemas de armamento para apoiar as operações russas na Ucrânia.

Em troca, o país recebe ajuda financeira, alimentos e energia, além de tecnologia militar por parte de Moscou, segundo analistas.

bur/an/hgs/rm/ic

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