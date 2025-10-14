The Swiss voice in the world since 1935

Quadro de previsões econômicas do FMI

afp_tickers
Este conteúdo foi publicado em
1 minuto

O Fundo Monetário Internacional publicou, nesta terça-feira (14), uma atualização de sua Perspectiva da Economia Mundial (WEO). 

A tabela a seguir mostra as previsões de crescimento do PIB e da inflação mundial em percentuais, com a mudança desde a atualização do WEO de julho entre parênteses:

 

 

 

2025

 

2026

Mundo

 

3,2 (+0,2)

 

3,1 (0,0)

Economias avançadas

 

1,6 (+0,1)

 

1,6 (0,0)

Estados Unidos

 

2,0 (+0,1)

 

2,1 (+0,1)

Zona do euro

 

1,2 (+0,2)

 

1,1 (-0,1)

Alemanha

 

0,2 (+0,1)

 

0.9 (0,0)

França

 

0,7 (+0,1)

 

0,9 (-0,1)

Itália

 

0,5 (0,0)

 

0.8 (0,0)

Espanha

 

 2,9 (+0,4) 

 

2,0 (+0,2)

Japão

 

1,1 (+0,4)

 

0,6 (+0,1)

Grã-Bretanha

 

1,3 (+0,1)

 

1,3 (-0,1)

Canadá

 

1,2 (-0,4)

 

1,5 (-0,4)

 

 

 

 

 

Economias emergentes e em desenvolvimento

 

4,2 (+0,1)

 

4,0 (0,0)

China

 

4,8 (0,0)

 

4,2 (0,0)

Índia

 

6,6 (+0,2)

 

6,2 (-0,2)

Rússia 

 

0,6 (-0,3)

 

 1,0 (0,0)

 

 

 

 

 

América Latina e Caribe

 

2,4 (+0,2)

 

2,3 (-0,1)

Brasil

 

2,4 (+0,1)

 

1,9 (-0,2)

México

 

1,0 (+0,8)

 

1,5 (+0,1)

 

 

 

 

 

Oriente Médio e Ásia Central

 

3,5 (+0,1)

 

3,8 (+0,3)

  

 

 

 

 

África subsaariana

 

4,1 (+0,1)

 

4,4 (+0,1)

África do Sul

 

1,1 (+0,1)

 

1,2 (-0,1)

 

 

 

 

 

Inflação mundial

 

4,2 (0,0)

 

3,7 (+0,1)

da/jz/mvv/am

Mais lidos

Os mais discutidos

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR