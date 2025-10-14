Quadro de previsões econômicas do FMI
O Fundo Monetário Internacional publicou, nesta terça-feira (14), uma atualização de sua Perspectiva da Economia Mundial (WEO).
A tabela a seguir mostra as previsões de crescimento do PIB e da inflação mundial em percentuais, com a mudança desde a atualização do WEO de julho entre parênteses:
2025
2026
Mundo
3,2 (+0,2)
3,1 (0,0)
Economias avançadas
1,6 (+0,1)
1,6 (0,0)
Estados Unidos
2,0 (+0,1)
2,1 (+0,1)
Zona do euro
1,2 (+0,2)
1,1 (-0,1)
Alemanha
0,2 (+0,1)
0.9 (0,0)
França
0,7 (+0,1)
0,9 (-0,1)
Itália
0,5 (0,0)
0.8 (0,0)
Espanha
2,9 (+0,4)
2,0 (+0,2)
Japão
1,1 (+0,4)
0,6 (+0,1)
Grã-Bretanha
1,3 (+0,1)
1,3 (-0,1)
Canadá
1,2 (-0,4)
1,5 (-0,4)
Economias emergentes e em desenvolvimento
4,2 (+0,1)
4,0 (0,0)
China
4,8 (0,0)
4,2 (0,0)
Índia
6,6 (+0,2)
6,2 (-0,2)
Rússia
0,6 (-0,3)
1,0 (0,0)
América Latina e Caribe
2,4 (+0,2)
2,3 (-0,1)
Brasil
2,4 (+0,1)
1,9 (-0,2)
México
1,0 (+0,8)
1,5 (+0,1)
Oriente Médio e Ásia Central
3,5 (+0,1)
3,8 (+0,3)
África subsaariana
4,1 (+0,1)
4,4 (+0,1)
África do Sul
1,1 (+0,1)
1,2 (-0,1)
Inflação mundial
4,2 (0,0)
3,7 (+0,1)
