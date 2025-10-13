Quatro cadáveres de reféns mantidos em Gaza foram entregues ao Exército israelense

Os corpos de quatro reféns mortos durante o cativeiro em Gaza foram entregues nesta segunda-feira (13) pelo Hamas a Israel através da Cruz Vermelha, anunciou o Exército israelense.

“Quatro caixões com reféns mortos estão sendo escoltados pelas forças da Tzahal [Forças Armadas] e do Shin Bet [serviço de segurança interna de Israel] rumo a Israel, onde serão transferidos para o Centro Nacional de Medicina Forense para o processo de identificação”, indicou o Exército israelense.

O Hamas ainda mantém em Gaza os restos de outros 24 reféns, que aceitou entregar a Israel no âmbito do acordo de cessar-fogo negociado sob a mediação dos Estados Unidos e que entrou em vigor na sexta-feira.

“O Hamas deve respeitar o acordo e tomar as medidas necessárias para devolver todos os reféns mortos”, indicou o exército nesta segunda-feira.

No dia anterior, as autoridades israelenses disseram que antecipam que nem todos os reféns mortos serão devolvidos na segunda-feira, caso em que um “organismo internacional” previsto no plano dos Estados Unidos ajudaria a localizá-los, segundo a mesma fonte.

Hamas e suas milícias aliadas fizeram 251 reféns durante seu ataque sem precedentes contra o sul de Israel em 7 de outubro de 2023, que desencadeou a guerra na Faixa de Gaza.

O ataque do Hamas em território israelense causou a morte de 1.219 pessoas, a maioria civis, segundo uma contagem da AFP baseada em dados oficiais israelenses. Muitos retornaram a Israel em tréguas anteriores.

Em Gaza, o Ministério da Saúde controlado pelo governo do Hamas anunciou nesta segunda-feira que 67.869 pessoas morreram na ofensiva lançada por Israel no território palestino.

Israel informou nesta segunda-feira que libertou 1.968 prisioneiros palestinos em troca dos últimos 20 reféns vivos detidos pelo movimento islamista Hamas na Faixa de Gaza.

