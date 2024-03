Quatro conclusões da ‘Superterça’ das primárias nos Estados Unidos

3 minutos

Donald Trump venceu na maioria dos estados em disputa durante a ‘Superterça’, um dia em que milhões de americanos votaram para definir os candidatos à presidência democrata e republicano.

A seguir, quatro conclusões da noite eleitoral.

– Duelo Trump-Biden –

Como era esperado, a ‘Superterça’ registrou uma série de vitórias contundentes de Donald Trump, o que representa uma vantagem considerável para a nomeação como candidato do partido nas eleições presidenciais de novembro.

O ex-presidente superou com folga a rival Nikki Haley, com vitórias em quase todos os 15 estados em disputa nas primárias, segundo as projeções da imprensa americana.

Como prova de que não considera Haley uma rival séria, Trump não mencionou o nome dela em seu discurso. A única coisa que parece interessá-lo é o duelo contra Joe Biden.

– Incerteza para Haley –

Haley, ex-governadora da Carolina do Sul, venceu na terça-feira apenas no estado de Vermont.

A também ex-embaixadora dos Estados Unidos na ONU está muito atrás de Trump, que conquistou a grande maioria dos delegados nas primárias.

Os delegados participarão na convenção nacional do Partido Republicano que designará o candidato da legenda para as eleições de novembro.

A pergunta do momento é: Haley continuará na disputa? Até o momento, ela não explicou o que pretende fazer.

– Trump e o partido –

Apesar das vitórias em quase todos os estados, com exceção apenas de Vermont, Donald Trump se vê obrigado a expandir sua base eleitoral, uma missão que parece que será fácil.

Os votos de seus simpatizantes são insuficientes para vencer em alguns estados que decidirão o resultado das eleições de novembro. Ele precisa do apoio dos republicanos moderados e dos independentes.

As pesquisas de boca de urna de terça-feira sugerem que não será uma tarefa simples.

Na Carolina do Norte, por exemplo, 66% dos eleitores de Nikki Haley consideram que o empresário não está preparado, mental e fisicamente, para ser presidente, segundo uma pesquisa do canal CNN.

E 81% dos entrevistados afirmaram que não apoiarão automaticamente o vencedor das primárias do partido.

Este é um percentual considerável. Donald Trump “deveria estar preocupado com a unidade do Partido Republicano”, afirmou Karl Rove, um consultor republicano.

– Biden e Gaza –

O presidente Joe Biden não tem um rival de peso nas primárias, mas há obstáculos em seu caminho.

O primeiro problema é a campanha que exige que uma ação do presidente para obter um cessar-fogo imediato em Gaza e que pare de apoiar Israel. A campanha defende o voto em branco.

Depois do grande sucesso em Michigan na semana passada, mais de 40.000 pessoas votaram em branco na terça-feira em Minnesota, um dos estados com a maior proporção de muçulmanos no país.

Quase 20% dos eleitores optaram pelo voto em branco no estado, segundo os resultados parciais.

O segundo obstáculo é simbólico. Um empresário praticamente desconhecido, Jason Palmer, derrotou Biden nas primárias democratas de Samoa Americana, um arquipélago do Pacífico.

bur-cha-ube/erl/zm/fp