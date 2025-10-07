Quatro desaparecidos em desabamento parcial de prédio em Madri

Um prédio em construção no centro de Madri desabou parcialmente na tarde desta terça-feira (7), deixando quatro desaparecidos e vários feridos em um bairro turístico da capital espanhola.

O acidente ocorreu em uma rua próxima à turística Plaza Mayor, pouco antes das 13h30 (08h30 no horário de Brasília). O edifício de seis andares, que costumava abrigar escritórios, estava sendo reformado para se tornar um hotel quatro estrelas.

“A estrutura de um prédio desabou e isso fez com que os vários andares caíssem até o porão”, disse à imprensa Francisco Martín Aguirre, delegado do governo na Comunidade de Madri. Segundo ele, “o possível impacto nos prédios vizinhos está sendo analisado”.

“Falamos de um nível de escombros muito grande e que vai durar bastante tempo, não apenas horas, provavelmente alguns dias”, indicou a vice-prefeita de Madri, Inmaculada Sanz, detalhando que os desaparecidos eram três homens e uma mulher.

Também citou três feridos, enquanto o delegado do governo havia relatado inicialmente “cerca de dez”, na maioria de caráter leve.

Um dos feridos foi levado ao hospital, de acordo com o prefeito de Madri, José Luis Martínez-Almeida.

Milagros García, que trabalha em um salão de beleza em frente ao prédio, disse que houve “uma enorme explosão” que arrancou “vidros e tudo”.

“Não tínhamos ideia do que estava acontecendo. Ouvimos muitas sirenes em todas as direções e, a princípio, pensamos que fosse algum tipo de ataque terrorista”, disse Adam Trott, um turista de 33 anos de Boston.

