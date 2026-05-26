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Quatro mortos, incluindo dois menores, em colisão entre trem e transporte escolar na Bélgica

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Um micro-ônibus escolar foi atingido por um trem nesta terça-feira (26) no norte da Bélgica, em uma colisão “extremamente violenta” que deixou quatro mortos, incluindo dois menores.

O acidente ocorreu no povoado de Buggenhout, em Flandres, em “um cruzamento”, declarou à AFP Frédéric Sacré, porta-voz da Infrabel, administradora da rede ferroviária belga.

A colisão ocorreu “por volta das 8h08 [hora local, 6h08 GMT]”. Um micro-ônibus foi atingido por um trem que deveria fazer uma parada na estação seguinte, situada a cerca de um quilômetro, afirmou.

“O impacto foi extremamente violento”, assegurou.

No total, sete menores viajavam no ônibus. Todos estavam matriculados em um centro para crianças com transtornos de conduta e do espectro autista.

Dois deles, de 12 e 15 anos, morreram, assim como o motorista e seu acompanhante, anunciou a porta-voz do Ministério Público de Flandres Oriental, Lisa De Wilde.

Os outros cinco foram levados ao hospital com ferimentos graves e em estado crítico. “No entanto, neste momento seu estado é estável”, informou em uma entrevista coletiva.

Nenhum passageiro do trem ficou ferido.

O primeiro-ministro belga, Bart De Wever, declarou-se “profundamente chocado” com este “terrível acidente”. “Meus pensamentos estão com as famílias afetadas”, escreveu na rede social X.

– Cancela “fechada” –

As circunstâncias do incidente continuam confusas.

Segundo a Infrabel, empresa gestora da rede, o micro-ônibus avançou no cruzamento, cuja barreira estava abaixada e com o semáforo vermelho.

“A cancela estava fechada, temos câmeras técnicas que mostram isso”, indicou Frédéric Sacré, porta-voz da Infrabel.

O trem que o atingiu circulava a cerca de 120 km/h e se preparava para iniciar a frenagem ao se aproximar de uma estação situada aproximadamente um quilômetro adiante.

O micro-ônibus foi “projetado cerca de quinze metros contra um poste metálico que sustentava alguns cabos do cruzamento”, acrescentou o porta-voz da Infrabel.

O ministro do Interior, Bernard Quintin, lamentou este “acidente trágico” em Buggenhout, localidade flamenga situada a cerca de 20 quilômetros de Bruxelas.

“Meus pensamentos estão com as vítimas e seus familiares. Desejo muita força aos feridos”, escreveu Quintin.

Ele também elogiou a rápida mobilização dos serviços de resgate no local.

A chefe da União Europeia, Ursula von der Leyen, também expressou suas “mais profundas condolências às famílias das vítimas” deste acidente.

cjc/jca/pb/avl/lm-jc/pc/an/lm

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