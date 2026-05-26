Quatro mortos, incluindo duas crianças, em colisão entre trem e transporte escolar na Bélgica

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Um micro-ônibus escolar foi atingido por um trem nesta terça-feira (26) no norte da Bélgica, em uma colisão “extremamente violenta” que deixou quatro mortos, incluindo duas crianças.

O acidente ocorreu no povoado de Buggenhout, em Flandres, em “um cruzamento”, declarou à AFP Frédéric Sacré, porta-voz da Infrabel, administradora da rede ferroviária belga.

A colisão ocorreu “por volta das 8h08 [hora local, 6h08 GMT]”. Um micro-ônibus foi atingido por um trem que deveria fazer uma parada na estação seguinte, situada a cerca de um quilômetro, afirmou.

“O impacto foi extremamente violento”, assegurou.

Mais tarde, o vice-primeiro-ministro, Maxime Prévot, anunciou a morte de quatro pessoas, entre elas duas crianças, no que qualificou de “colisão trágica”.

O primeiro-ministro belga, Bart De Wever, declarou-se “profundamente chocado” com este “terrível acidente”. “Meus pensamentos estão com as famílias afetadas”, escreveu na rede social X.

– Cancela “fechada” –

As circunstâncias do incidente continuam confusas.

A porta-voz da polícia federal, An Berger, declarou ao canal VRT que sete estudantes, o motorista e um acompanhante estavam a bordo do transporte escolar, e precisou que nenhum passageiro do trem ficou ferido.

Segundo a Infrabel, a van atravessou o cruzamento, cuja cancela estava abaixada e com o semáforo vermelho.

“A cancela estava fechada, temos câmeras técnicas que mostram isso”, indicou Frédéric Sacré, porta-voz da Infrabel.

O trem que a atingiu circulava a cerca de 120 km/h e se preparava para iniciar a frenagem ao se aproximar de uma estação situada aproximadamente um quilômetro adiante.

O micro-ônibus foi “projetado cerca de quinze metros contra um poste metálico que sustentava alguns cabos do cruzamento”, acrescentou o porta-voz da Infrabel.

– “Acidente trágico” –

O ministro do Interior, Bernard Quintin, lamentou este “acidente trágico” em Buggenhout, comuna flamenga situada a cerca de 20 quilômetros de Bruxelas.

“Meus pensamentos estão com as vítimas e seus familiares. Desejo muita força aos feridos”, escreveu Quintin.

Ele também elogiou a rápida mobilização dos serviços de resgate no local.

A chefe da UE, Ursula von der Leyen, também expressou suas “mais profundas condolências às famílias das vítimas” deste acidente.

“Hoje, a Europa chora ao lado da Bélgica”, publicou a presidente da Comissão Europeia na rede X.

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