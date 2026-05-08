Queda de drone provoca grande incêndio florestal na área de exclusão de Chernobyl

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Um grande incêndio florestal se espalhou nesta sexta-feira (8) pela zona de exclusão de Chernobyl, após a queda, na véspera, de um drone nas proximidades da usina nuclear abandonada, informaram as autoridades ucranianas.

“O nível de radiação na zona afetada pelo incêndio permanece dentro dos limites normais”, afirmou a administração da área, acrescentando que os bombeiros estão trabalhando para conter as chamas.

Imagens mostram colunas de fumaça branca subindo da área, partes da qual permanecem fechadas ao público devido aos altos níveis de radiação.

A zona de exclusão de Chernobyl foi estabelecida após a explosão, em abril de 1986, de um dos reatores da central, no que se tornou a pior catástrofe nuclear da história. Centenas de milhares de moradores foram retirados do território, declarado reserva natural.

“Às 15h00 (12h00 em Brasília), a área estimada do incêndio, que teve origem após a queda de dois drones dentro da reserva natural de Chernobyl, é de aproximadamente 1.180 hectares”, indicou o diretor da reserva, Denis Nesterov, em uma publicação no Facebook. Ele não especificou a origem dos drones.

O governador da região vizinha de Chernihiv apresentou uma estimativa maior, indicando que o incêndio poderia ter se estendido até 40 km².

“O agressor está impedindo que o fogo seja extinto. Seus drones sobrevoam a região constantemente”, acrescentou.

A Ucrânia acusa repetidamente a Rússia de atacar de forma imprudente instalações nucleares, incluindo o complexo de Chernobyl.

No ano passado, um drone russo perfurou parte da estrutura de contenção do reator destruído em 1986.

Os serviços de emergência ucranianos trabalham para evitar a propagação do incêndio, agravado pelos ventos fortes, a seca e a presença de minas em algumas áreas, o que dificulta os trabalhos de extinção das chamas.

A zona de exclusão já havia registrado incêndios florestais em 2020, que duraram várias semanas e provocaram um aumento da radiação ambiental.

Chernobyl fica a 130 quilômetros de Kiev e a 20 km da fronteira com Belarus.

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