Queda de jato executivo causa destruição e incêndios na Filadélfia

Uma pequena aeronave particular com seis pessoas a bordo caiu em um subúrbio movimentado da Filadélfia, no nordeste dos Estados Unidos, nesta sexta-feira (31), informaram autoridades, espalhando destroços por uma grande área e provocando incêndios que causaram grandes danos a imóveis e veículos.

Segundo a Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos (FAA, na sigla em inglês), o acidente envolveu um avião do modelo Learjet 55 com seis pessoas a bordo, por volta das 20h30 (horário de Brasília), que caiu em um bairro densamente povoado da cidade, com residências, comércio e vias movimentadas.

A aeronave decolou do aeroporto Northeast Philadelphia com destino ao terminal nacional Springfield-Branson, no estado do Missouri, informou a FAA em comunicado, no qual acrescentou que participará das investigações ao lado da Junta Nacional de Segurança no Transporte.

“Não temos relatos sobre o número de fatalidades”, disse a prefeita da Filadélfia, Cherelle Parker, no local, acrescentando que “várias residências e veículos foram afetados”.

Por sua vez, Josh Shapiro, governador da Pensilvânia, estado em que fica a cidade, escreveu na rede social X que estava disponibilizando “todos os recursos enquanto [os serviços de emergência] respondem ao pequeno acidente envolvendo um avião particular no nordeste da Filadélfia”.

“Vamos continuar fornecendo atualizações assim que tivermos mais informações”, acrescentou.

A queda do Learjet na Filadélfia acontece apenas dois dias depois da colisão no ar envolvendo um avião de passageiros e um helicóptero militar nas imediações do aeroporto Ronald Reagan em Washington, que matou 67 pessoas, o acidente aéreo mais letal em quase 25 anos nos Estados Unidos.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se pronunciou sobre o a queda do jato executivo em sua plataforma Truth Social, onde escreveu que estava “triste” por ver “a perda de mais almas inocentes”. Além disso, elogiou os socorristas e acrescentou: “Deus abençoe a todos vocês.”

O Learjet acidentado era uma aeronave usada para transportar pacientes médicos, de acordo com o site de rastreamento de voos FlightAware.

O órgão de gestão de emergências da Filadélfia escreveu na rede social X que um “grave incidente” havia ocorrido em um bairro da cidade e que ruas e estradas nas proximidades foram fechadas. Também pediu ao público que evitasse a área.

Dezenas de efetivos dos bombeiros podiam ser vistos no local, do lado de fora de um shopping a céu aberto que possui um enorme estacionamento, vários restaurantes e lojas.

A polícia e o departamento dos bombeiros não responderam aos pedidos de comentários da AFP.

“Grande incidente perto das avenidas Cottman e Bustleton no nordeste da Filadélfia, em frente ao shopping Roosevelt. Estradas fechadas na área, incluindo partes do Roosevelt Boulevard. Evite a área”, escreveu o órgão de gestão de emergências da cidade no X.

