Queda de prédio em construção deixa 2 mortos e dezenas de operários presos na África do Sul

Ao menos duas pessoas morreram e cerca de 50 operários ficaram presos sob os escombros de um edifício em construção que desmoronou nesta segunda-feira (6) no sul da África do Sul, anunciou a polícia.

Duas das 22 pessoas resgatadas do prédio e levadas de ambulância para hospitais da região não resistiram aos ferimentos e morreram, anunciaram as autoridades à noite.

Um balanço anterior divulgado pela polícia reportou um morto.

Setenta e cinco operários trabalhavam no local do desabamento deste prédio em construção em George, no litoral, informou, por meio de nota, o porta-voz da Prefeitura, Chantel Edwards.

Ainda não há informações sobre as cerca de 50 pessoas que estão presas sob os escombros.

Mario Ferreira, porta-voz da ONG Gift of the Givers, presente no local do acidente, disse que os socorristas conseguiram se “comunicar com algumas das pessoas embaixo dos escombros”.

Segundo ele, algumas das pessoas retiradas estavam “gravemente feridas”.

O edifício de cinco andares, que inclui um estacionamento subterrâneo, entrou em colapso no início da tarde, por razões que por ora ainda são desconhecidas.

As imagens difundidas pela prefeitura mostram serviços de emergência posicionados no local.

Foi estabelecida uma coordenação para gerir as operações de resgate com a ajuda de vários serviços de emergência e uma centena de pessoas.

Máquinas escavadoras e cães de resgate com seus adestradores partiram de Cidade do Cabo, informaram vários serviços de emergência.

“Nossos pensamentos estão com as famílias e todos os afetados que continuam esperando notícias de seus entes queridos”, disse o prefeito de George, Ald Van Wyk, em nota.

George é uma cidade de 160 mil habitantes, situada perto da Garden Route, uma popular rota turística ao longo da costa sul do país.

