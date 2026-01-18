Quem foi convidado para o Conselho de Paz para Gaza de Trump?

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, começou a implementar o seu chamado Conselho de Paz para a Faixa de Gaza no pós-guerra, e vários chefes de Estados confirmaram ter recebido convites para integrá-lo.

Segundo o plano do mandatário americano, haverá um Conselho de Paz, presidido pelo próprio Trump, um comitê tecnocrata palestino para administrar provisoriamente o território e outro “conselho executivo” que teria um papel consultivo.

A Casa Branca publicou uma lista inicial de convidados e afirmou que novos nomes seriam adicionados.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu o convite enviado pela administração Trump para integrar o Conselho de Paz, mas ainda não respondeu à solicitação, segundo confirmação do Itamaraty à AFP.

Confira a lista das pessoas nos diferentes comitês:

– Confirmados pela Casa Branca –

CONSELHO DE PAZ – A Casa Branca afirmou que o Conselho de Paz abordará questões como “o fortalecimento de capacidades de governança, as relações regionais, a reconstrução, a atração de investimentos, o financiamento em larga escala e a mobilização de capital”.

Donald Trump estará à frente deste Conselho.

Os demais membros são:

Marco Rubio, secretário de Estado dos Estados Unidos

Steve Witkoff, enviado especial de Trump

Jared Kushner, genro de Trump

Tony Blair, ex-primeiro-ministro do Reino Unido

Marc Rowan, magnata financista americano

Ajay Banga, presidente do Banco Mundial

Robert Gabriel, fiel colaborador de Trump no Conselho de Segurança Nacional

COMITÊ NACIONAL PARA A ADMINISTRAÇÃO DE GAZA – Este organismo, composto por tecnocratas, “supervisionará a restauração dos serviços públicos essenciais, a reconstrução das instituições civis e a estabilização da vida cotidiana em Gaza”, segundo a Casa Branca.

Ali Shaath, ex-vice-ministro da Autoridade Palestina, presidirá o comitê.

CONSELHO EXECUTIVO DE GAZA – Esta entidade “ajudará a apoiar uma governança eficaz e a prestação de serviços de alto nível que promovam a paz, a estabilidade e a prosperidade do povo de Gaza”, segundo a Casa Branca.

Steve Witkoff

Jared Kushner

Tony Blair

Marc Rowan

Nickolay Mladenov, diplomata búlgaro

Sigrid Kaag, coordenadora humanitária da ONU para Gaza

Hakan Fidan, ministro de Relações Exteriores da Turquia

Ali Al-Thawadi, diplomata do Catar

General Hasan Rashad, diretor da agência de inteligência do Egito

Reem Al-Hashimy, ministra dos Emirados Árabes Unidos

Yakir Gabay, bilionário israelense

– Líderes que afirmaram ter sido convidados –

Luiz Inácio Lula da Silva, presidente do Brasil

Recep Tayyip Erdogan, presidente da Turquia

Javier Milei, presidente da Argentina

Santiago Peña, presidente do Paraguai

Abdel Fattah al-Sisi, presidente do Egito

Rei Abdullah II da Jordânia

Mark Carney, primeiro-ministro do Canadá

Georgia Meloni, primeira-ministra da Itália

Edi Rama, primeiro-ministro da Albânia

Viktor Orban, primeiro-ministro da Hungria

Nicusor Dan, presidente de Romênia

Nikos Christodoulides, presidente do Chipre

