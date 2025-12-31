Rússia acredita na vitória, diz Putin em discurso de fim de ano

afp_tickers

2 minutos

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirmou em seu discurso de Ano Novo, nesta quarta-feira (31), que seu país acredita na vitória na Ucrânia, onde iniciou uma ofensiva militar em larga escala há quatro anos.

Em meio aos esforços dos Estados Unidos para pôr fim ao conflito, o mandatário russo conclamou seus cidadãos a “apoiar os heróis” que combatem no país vizinho.

Esta semana, a Rússia acusou a Ucrânia de lançar dezenas de drones contra uma das residências de Putin, uma afirmação que Kiev desmentiu e alega que Moscou inventou para manipular o processo de paz.

Nesta quarta, o enviado especial americano Steve Witkoff anunciou que conversou com o presidente ucraniano Volodimir Zelensky e com assessores de segurança europeus sobre como direcionar novamente os esforços de paz no ano novo, e assinalou que tinham um “trabalho importante” pela frente.

Putin não mencionou o incidente em seu discurso e, ao contrário, dedicou grande parte de sua breve fala aos “combatentes e comandantes” na Ucrânia.

“Confiamos em vocês e na nossa vitória”, assegurou em seu discurso transmitido na península de Kamchatka, a região mais oriental da Rússia e a primeira a entrar em 2026.

Ele também desejou um feliz Ano Novo aos “combatentes e comandantes” na Ucrânia: “Milhões de pessoas em toda a Rússia, acreditem, pensam em vocês”, afirmou.

Este é o quarto Ano Novo que a Rússia comemora desde o início desta ofensiva, que tem alto custo humano. As baixas militares em ambos os lados são estimadas em dezenas ou centenas de milhares.

O dia 31 de dezembro também marca o 26º aniversário da chegada de Putin ao poder. Ele se tornou presidente da Rússia na véspera de Ano Novo de 1999, quando Boris Yeltsin renunciou.

O discurso televisivo de Ano Novo é uma tradição destas festas na Rússia, iniciada pelo dirigente soviético Leonid Brejnev, que milhões de pessoas acompanham de suas casas e é transmitido pela televisão estatal pouco antes da meia-noite nos 11 fusos horários do país.

bur/dbh/mab/yr/mvv/rpr