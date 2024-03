Rússia atinge barragem no maior ataque da guerra à infraestrutura energética ucraniana, diz Kiev

3 minutos

Por Max Hunder

KIEV (Reuters) – A Rússia lançou o maior ataque de mísseis e drones contra a infraestrutura energética ucraniana da guerra até o momento, nesta sexta-feira, atingindo a maior barragem do país e causando apagões em várias regiões, disse Kiev.

A Rússia disparou 88 mísseis e 63 drones Shahed, dos quais apenas 37 e 55 foram abatidos, respectivamente, afirmou a Força Aérea ucraniana, uma proporção pior do que o habitual que pode refletir o uso generalizado de mísseis hipersônicos e balísticos que são mais difíceis de derrubar.

Pelo menos cinco pessoas foram mortas, duas na região de Khmelnytskyi e três em Zaporizhzhia, incluindo pelo menos uma na barragem, de acordo com a administração local e a promotoria.

A barragem DniproHES, na cidade de Zaporizhzhia, no sul do país, sofreu ataques em suas estruturas hidráulicas e na própria barragem, informou a empresa hidrelétrica estatal Ukrhydroenergo, acrescentando que não havia risco de rompimento.

“No momento, há um incêndio na estação. Os serviços de emergência e os trabalhadores do setor de energia estão trabalhando no local, lidando com as consequências de vários ataques aéreos”, disse a empresa.

A série foi o maior ataque à infraestrutura de energia da Ucrânia, disse o ministro da Energia, German Galushchenko.

“O objetivo não é apenas danificar, mas tentar novamente, como no ano passado, causar uma falha em grande escala no sistema de energia do país”, escreveu ele no Facebook.

O presidente Volodymyr Zelenskiy, que vem pedindo aos aliados ocidentais que forneçam mais defesas aéreas nos últimos dias, condenou o ataque e disse que havia trabalho em andamento para reparar o fornecimento de energia em nove regiões.

“A Rússia está em guerra contra a vida comum das pessoas. Minhas condolências às famílias e entes queridos dos mortos nesse terror”, escreveu ele.

“O mundo vê os alvos dos terroristas russos da forma mais clara possível: usinas e linhas de fornecimento de energia, uma barragem hidrelétrica, edifícios residenciais comuns e até mesmo um trólebus”, disse ele.

A Rússia nega ter deliberadamente civis como alvo, embora a guerra que começou com sua invasão em grande escala em fevereiro de 2022 tenha causado milhares de mortes, milhões de desabrigados e destruição de cidades ucranianas.

Moscou diz que os ataques à infraestrutura de energia da Ucrânia são ataques legítimos com o objetivo de enfraquecer as Forças Armadas do inimigo.