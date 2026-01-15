The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Principais artigos
Ver todos os artigos sobre este tema
Democracia suíça
Newsletter
Ver todas as newsletters

Rússia classifica como ‘mito’ acusações de ameaça à Groenlândia

afp_tickers
Este conteúdo foi publicado em
2 minutos

A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, classificou nesta quinta-feira (15) como “mito” as acusações de que seu país representa uma “ameaça” à Groenlândia, após o anúncio do envio de tropas adicionais da Otan para esse território dinamarquês no Ártico.

Desde que voltou à presidência dos Estados Unidos há um ano, Donald Trump insiste em controlar essa ilha estratégica e pouco povoada do Ártico por razões de segurança nacional, alegando que, caso contrário, Rússia ou China imporiam sua hegemonia na região.

O vice-primeiro-ministro da Groenlândia, Mute Egede, informou o deslocamento de mais tropas da Otan para o território a partir de quarta-feira, após uma reunião na Casa Branca entre altos funcionários da Dinamarca e desse território autônomo dinamarquês e autoridades americanas.

Vários países europeus, membros da Otan, começaram nesta quinta-feira a enviar militares para uma missão de reconhecimento em apoio à Dinamarca, sob pressão dos Estados Unidos. O Ministério da Defesa da Alemanha afirmou que busca “explorar opções para garantir a segurança diante das ameaças russas e chinesas no Ártico”.

Zakharova afirmou em entrevista coletiva que “o mito de uma suposta ameaça russa, promovido de forma persistente durante muitos anos pela Dinamarca e por outros membros da União Europeia e da Otan” é “especialmente contraditório”, à luz das recentes declarações dos Estados Unidos sobre a Groenlândia.

Para a porta-voz, o anúncio do envio de tropas adicionais da Otan ao Ártico “deve ser considerado como mais uma provocação dos países ocidentais, que tentam impor suas regras, inclusive nessa parte do mundo”.

A chancelaria russa se manifestou depois de a embaixada da Rússia em Bruxelas – sede da Aliança Atlântica – ter afirmado na noite de quarta-feira que “em vez de realizar um trabalho construtivo no âmbito das instituições existentes, em particular o Conselho Ártico, a Otan optou por acelerar a militarização do Norte e reforçar sua presença militar ali com o pretexto imaginário de uma ameaça crescente por parte de Moscou e Pequim”.

A Casa Branca afirmou que avalia comprar essa imensa ilha, sem descartar uma intervenção militar nesse território rico em recursos minerais.

bur/clr/sag/avl-an/mb/lm/am

Mais lidos

Os mais discutidos

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR