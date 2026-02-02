Rússia confirma conversas com Ucrânia na quarta e na quinta-feira em Abu Dhabi

A Rússia confirmou, nesta segunda-feira (2), que a segunda rodada de negociações com Kiev e Washington em Abu Dhabi, em busca de uma saída para o conflito na Ucrânia, será realizada na quinta e na sexta-feira, atribuindo o atraso a um problema de agenda.

O porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, disse aos jornalistas nesta segunda-feira que “agora o segundo ciclo ocorrerá na quarta e na quinta-feira (…) em Abu Dhabi”, afirmou, confirmando uma informação fornecida no domingo pelo presidente ucraniano, Volodimir Zelensky.

Zelensky afirmou posteriormente que uma recente “desescalada” com a Rússia — uma aparente referência a uma breve trégua nos ataques a instalações energéticas — estava ajudando a construir confiança nas negociações.

A Rússia suspendeu os ataques à infraestrutura energética da Ucrânia na semana passada, enquanto o país se preparava para temperaturas abaixo de -20°C, após um apelo do presidente americano, Donald Trump, segundo o Kremlin.

Em relação à nova rodada de negociações em Abu Dhabi para pôr fim à guerra, Zelensky disse acreditar que “é realista alcançar uma paz digna e duradoura”.

“A Ucrânia está pronta para tomar medidas concretas”, acrescentou o presidente.

As conversas serão realizadas pouco antes de se completarem quatro anos desde o início da ofensiva russa em território ucraniano.

Espera-se que, nesta rodada, as partes se concentrem no tema crucial do território, sem que nenhuma das duas equipes tenha mostrado até agora sinais de avanço.

Os Estados Unidos pressionam para pôr fim à guerra entre ucranianos e russos, que provocou dezenas de milhares de vítimas e obrigou milhões de pessoas a fugirem de suas casas.

O conflito também provocou a destruição de infraestrutura em grande parte do leste e do sul da Ucrânia.

