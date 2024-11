Rússia deve nomear Darchiev como embaixador em Washington, diz jornal Kommersant

2 minutos

MOSCOU (Reuters) – A Rússia nomeará em breve Alexander Darchiev, atual diretor do departamento norte-americano do Ministério das Relações Exteriores do governo russo, como seu novo embaixador em Washington, informou o jornal Kommersant neste domingo, citando três fontes não identificadas.

Se confirmado, Darchiev terá pela frente um dos trabalhos diplomáticos mais difíceis em Washington, já que diplomatas russos e norte-americanos afirmam que o relacionamento entre os dois países está pior do que em qualquer outro momento desde a Crise dos Mísseis de Cuba, em 1962, devido a desentendimentos sobre a guerra na Ucrânia.

As relações chegaram a um ponto de crise neste mês devido ao uso de mísseis americanos e britânicos pela Ucrânia para atacar o território russo, e a Rússia reduzindo seu limite nuclear.

Darchiev também terá que criar laços com o novo governo do presidente eleito Donald Trump.

Darchiev, que atuou como embaixador da Rússia em Ottawa de 2014 a 2021, estudou história na Universidade Estadual de Moscou e fala inglês e francês fluentemente.

Ele passou toda a sua carreira estudando os Estados Unidos e a América do Norte.

Não houve confirmação oficial de sua nomeação. Anatoly Antonov serviu como embaixador russo em Washington de 2017 até o mês passado.

Quando questionado sobre um novo embaixador em Washington, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse no início deste mês que um candidato havia sido selecionado, mas não deu nenhum nome.

Uma fonte não identificada do Ministério das Relações Exteriores da Rússia disse à agência de notícias estatal RIA que o nome do novo embaixador havia sido decidido há algum tempo.

“É um segredo aberto há alguns meses. Todo mundo sabia”, disse a fonte da reportagem do Kommersant, citada pela RIA.

(Reportagem de Guy Faulconbridge)