Rússia impõe restrições a chamadas de WhatsApp e Telegram (imprensa estatal)

Este conteúdo foi publicado em
2 minutos

A Rússia anunciou, nesta quarta-feira (13), restrições aos telefonemas nos aplicativos de mensagens WhatsApp e Telegram, afirmando que a medida é necessária para combater a criminalidade, reportou a imprensa estatal. 

“Com o objetivo de combater os criminosos, estão sendo tomadas medidas para restringir parcialmente as chamadas nestes aplicativos de mensagem estrangeiras (WhatsApp e Telegram)”, afirmou o órgão de controle das comunicações Roskomnadzor, citado pelas agências de notícias RIA e TASS.

Os aplicativos de mensagens se tornaram “os principais serviços de voz utilizados para fraude e extorsão, e para envolver cidadãos russos em atividades subversivas e terroristas”, acrescentou o órgão de controle. 

Os serviços de segurança russos afirmam com frequência que a Ucrânia utiliza o Telegram para recrutar pessoas ou cometer atos de sabotagem na Rússia. 

Moscou quer que os aplicativos de mensagem forneçam acesso aos dados para as forças de segurança, não somente para investigações de fraude, mas também para investigar atividades que a Rússia considera terroristas. 

“O acesso às chamadas em aplicativos de mensagem externos será restaurado depois que [os apps] começarem a cumprir a legislação russa”, informou o Ministério Digital da Rússia. 

Desde o lançamento de sua ofensiva na Ucrânia, a Rússia restringiu a liberdade de imprensa e a liberdade de expressão online. 

