Rússia retoma ataques contra Kiev em momento de frio extremo

A Rússia retomou nesta terça-feira (3) seus ataques contra as infraestruturas de energia da Ucrânia, o que deixou mais de mil edifícios residenciais sem aquecimento em Kiev, a capital, onde as temperaturas se aproximam de 20 graus abaixo de zero, informaram as autoridades ucranianas

“O resultado dos ataques é que mais de 1.100 edifícios residenciais estão privados de aquecimento”, afirmou o ministro do Desenvolvimento, Oleksi Kuleba, na rede social X. Ele acusou a Rússia de atacar “as casas, a calefação e as condições básicas de vida dos civis” em todo o país.

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, afirmou que a Rússia lançou mais de 70 mísseis e 450 drones.

“Aproveitar os dias de inverno mais frios para aterrorizar a população é mais importante para a Rússia do que escolher a diplomacia”, escreveu no X.

O ataque também danificou parte do monumento à Mãe Pátria em Kiev, um memorial emblemático soviético da Segunda Guerra Mundial.

“É simbólico e cínico: ao mesmo tempo, o Estado agressor atinge um lugar de memória da luta contra a agressão no século XX, repetindo seus crimes no século XXI”, escreveu a ministra da Cultura, Tetiana Berezna, nas redes sociais.

Na cidade de Kharkiv (leste), outras duas pessoas ficaram feridas nos bombardeios russos, segundo o comandante militar regional, Oleg Sinegubov.

O ataque, que durou várias horas, teve como alvo a infraestrutura energética e pretendia “causar máxima destruição (…) e deixar a cidade sem aquecimento durante as fortes geadas”, escreveu Sinegubov no Telegram.

As autoridades cortaram a calefação de mais de 800 residências para evitar o congelamento da rede, segundo o militar. Sinegubov pediu que os moradores procurem os “pontos de invulnerabilidade” abertos 24 horas por dia em toda a cidade, caso precisem de aquecimento.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou na quinta-feira da semana passada que seu homólogo da Rússia, Vladimir Putin, havia concordado em interromper os ataques contra Kiev e “várias outras cidades” durante a onda de frio.

O Kremlin afirmou que a trégua prosseguiria até 1º de fevereiro, mas não a relacionou com as baixas temperaturas

Uma segunda rodada de negociações entre representantes russos, ucranianos e americanos deve começar na quarta-feira (4) em Abu Dhabi para tentar encerrar o conflito.

A invasão da Ucrânia pela Rússia completará quatro anos em 24 de fevereiro.

