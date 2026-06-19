Raoni é transferido para hospital em São Paulo para seguir tratamento

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O cacique Raoni Metuktire, reconhecido defensor da Amazônia, foi transferido, nesta sexta-feira (19), de um hospital em Mato Grosso para outro em São Paulo, onde receberá tratamento especializado, segundo seus médicos.

Raoni, de 94 anos, foi hospitalizado no último domingo na unidade de terapia intensiva do Hospital e Maternidade Dois Pinheiros, em Sinop (MT), após sofrer vômitos, dor abdominal e expectoração com sangue.

A equipe médica disse a princípio que seu estado de saúde era “grave”, mas que experimentou uma “melhora significativa” na terça-feira, destacando que seu quadro ainda “inspira muito cuidado”.

“A decisão pela transferência foi tomada após avaliação criteriosa e alinhamento entre as equipes médicas responsáveis pelo caso, com o objetivo de assegurar a continuidade da assistência em unidade de referência”, informou o hospital em um comunicado.

A transferência para o Hospital São Paulo, da Universidade Federal de São Paulo, foi feita em uma aeronave disponibilizada pelo governo do Mato Grosso.

O cacique viajou acompanhado de dois familiares, um médico e um enfermeiro.

No momento de partir, estava lúcido, consciente e respirando sem ajuda mecânica.

Não é a primeira vez que o líder kayapó enfrenta uma hospitalização este ano. Em maio, ele esteve internado para tratar uma hérnia e foi diagnosticado com doença pulmonar obstrutiva e problemas cardíacos.

Reconhecido internacionalmente pela defesa da Amazônia e dos povos indígenas, Raoni se manteve ativo até pouco tempo atrás: em abril, participou do Acampamento Terra Brasil, em Brasília, embora estivesse visivelmente debilitado.

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