The Swiss voice in the world since 1935
Feed personalizado

Inicie sessão para adicionar tópicos ao seu feed.

Inscreva-se agora
Lista de favoritos

Inicie sessão para adicionar artigos à sua lista guardada.

Inscreva-se agora
Democracia suíça
Guerras da informação
Democracia digital
Eleições globais
Principais artigos
Ver todos os artigos sobre este tema
Democracia suíça
Newsletter
Ver todas as newsletters
Demografia
Cultura
O futuro do trabalho
História
Principais artigos
Ver todos os artigos sobre este tema
Debate
Newsletter
Ver todas as newsletters

Rapper Pitbull estabelece recorde mundial de maior reunião de pessoas com carecas postiças

afp_tickers
Este conteúdo foi publicado em
2 minutos

O rapper Pitbull, que transformou sua careca em uma de suas marcas registradas, entrou para o Guinness World Records ao reunir 22.141 fãs usando carecas postiças durante um show em Londres.

O astro americano de origem cubana, de 45 anos, conhecido por sucessos como “Give Me Everything”, “Timber” e “Hotel Room Service”, convocou seus seguidores na sexta-feira (10) para o festival BST Hyde Park, no centro da capital britânica, onde era a principal atração.

Há vários anos, os fãs de “Mr. Worldwide” comparecem aos shows imitando seu visual característico: óculos aviador, cavanhaque, bigode, terno preto e, principalmente, as famosas “bald caps”, próteses de látex que simulam uma cabeça totalmente careca.

“Trata-se de um recorde completamente novo, já que nunca havia sido tentado antes”, explicou Will Munford, juiz do Guinness World Records presente no evento.

A organização havia estabelecido um mínimo de 2.000 carecas postiças para homologar o recorde, marca amplamente superada com 22.141 pessoas usando as próteses entre os 70.000 espectadores do show.

“Estamos fazendo história diante dos nossos próprios olhos”, declarou Pitbull, cujo nome verdadeiro é Armando Christian Pérez.

Além de uma equipe de voluntários, drones foram usados para contabilizar as próteses de látex no público.

“É incrível fazer parte de algo assim: vamos entrar para a história!”, afirmou à AFP a estudante Ella McGovern, de 23 anos.

vid-cla/mab/jvb/lm/fp

Mais lidos

Os mais discutidos

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR