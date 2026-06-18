RDC tem mais de 200 mortos por ebola quase um mês após início da epidemia
Mais de 200 pessoas morreram vítimas de ebola na República Democrática do Congo (RDC), pouco mais de um mês após a declaração da epidemia, informou a agência de saúde da União Africana nesta quinta-feira (18).
O Centro Africano para o Controle e a Prevenção de Doenças (Africa CDC) registrou que 202 pessoas morreram em consequência do vírus, de um total de 875 casos confirmados, o que representa uma taxa de mortalidade de 23%.
“O que nos preocupa é o estado de rastreamento de contatos”, disse Wessam Mankoula, médico do Africa CDC.
“Devido aos desafios de segurança e a dificuldade de acesso a algumas áreas para a nossa equipe de resposta do Africa CDC, a Organização Mundial da Saúde e diferentes parceiros… continuamos observando que esse rastreamento de contatos é baixo”, acrescentou.
A Cruz Vermelha advertiu, esta semana, que o surto na RDC, declarado em 15 de maio, ainda não atingiu seu ponto máximo e poderia se prolongar por um ano.
A resposta à epidemia, a décima sétima que assola esse extenso país da África Central, enfrenta enormes desafios.
Não existe nenhuma vacina nem tratamento aprovado contra a rara cepa Bundibugyo, responsável por esta nova epidemia.
As três províncias afetadas no nordeste do país –Ituri, Kivu do Norte e Kivu do Sul– há muito tempo estão mergulhadas em conflitos e deslocamentos em massa, o que dificulta a resposta.
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