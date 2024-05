Real Madrid vira no fim contra o Bayern de Munique para chegar à final da Liga dos Campeões

3 minutos

Por Fernando Kallas

MADRID (Reuters) – O Real Madrid mostrou que continua sendo o rei das viradas na Europa, após dois gols de Joselu salvarem o time espanhol de uma eliminação iminente para chegar à final da Liga dos Campeões, com uma vitória dramática por 2 x 1 no jogo de volta das semifinais contra o Bayern de Munique no Santiago Bernabéu nesta quarta-feira.

A vitória por 4 x 3 no placar agregado confirmou o progresso do Real Madrid a uma incrível sexta final de Liga dos Campeões em 10 anos, e o clube tentará estender o seu recorde de títulos para 15 conquistas contra o Borussia Dortmund, em Wembley, em 1º de junho.

Em uma repetição de sua espetacular virada sobre o Manchester City na semifinal de dois anos atrás, o Real Madrid viu o adversário abrir o placar após Alphonso Davies acertar um chute incrível em contra-ataque aos 23 minutos do segundo tempo.

Mas Joselu saiu do banco de reservas para empatar, aproveitando um erro calamitoso do goleiro Manuel Neuer, aos 43, e, dois minutos depois, colocou a bola nas redes do Bayern pela segunda vez, após cruzamento de Antonio Rüdiger.

O gol foi inicialmente anulado por um aparente impedimento, mas acabou confirmado após uma checagem do assistente de vídeo.

“Vimos várias vezes nesta temporada, quando parecia que estávamos mortos e enterrados… não importa quem faz os gols, mas alguém sempre dá um jeito… essa mentalidade de nunca desistir”, disse Jude Bellingham, que enfrentará seu antigo clube na final, à emissora TNT Sports.

Davies abriu o placar com um gol espetacular, cortando para a perna direita antes de soltar um balaço com curva indefensável no canto alto do goleiro do Real Madrid.

Mas o Real Madrid, que dominou as ações, aumentou a pressão, com Vinícius Junior atormentando os visitantes no lado esquerdo.

O brasileiro passou por Matthijs de Ligt e Joshua Kimmich sem problemas e criou várias chances para si e para os companheiros, que foram várias vezes frustrados por um inspirado Neuer.

O goleiro do Bayern parecia caminhar para ser o melhor em campo, mas, a minutos do fim, deixou escapar um chute de Vinicius da entrada da área e deu o gol de empate de presente para Joselu.

O gol recarregou o Santiago Bernabéu, sob o seu novo espetacular teto, e dois minutos depois, o Real Madrid apresentou sua mágica europeia novamente, marcando um merecido gol da vitória que levou os gigantes espanhóis a outra final.