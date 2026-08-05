Rebeldes houthis do Iêmen afirmam ter atacado dois petroleiros sauditas

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Os rebeldes houthis do Iêmen, apoiados pelo Irã, afirmaram nesta quarta-feira (5) que atacaram dois petroleiros sauditas, um no Mar Vermelho, em frente à cidade de Yanbu, e outro no Golfo de Áden.

Yanbu, localizada no norte do Mar Vermelho, se tornou o principal porto de exportação do petróleo saudita desde que o Irã bloqueou a navegação no Estreito de Ormuz.

Os rebeldes, que controlam diversas partes do Iêmen, impuseram um bloqueio marítimo à Arábia Saudita em 22 de julho.

Esta obstrução anunciada pelos houthis ameaça a capacidade de exportar petróleo da Arábia Saudita, que usava o Mar Vermelho como alternativa a Ormuz.

O grupo “atingiu com sucesso o petroleiro saudita Wafa, no norte do Mar Vermelho, em frente à costa de Yanbu, com vários mísseis balísticos”, disse seu porta-voz militar, Yahya Saree, em uma declaração em vídeo.

Horas depois, os rebeldes informaram outro ataque a um petroleiro saudita, desta vez no Golfo de Áden, como parte do bloqueio que anunciaram contra a frota saudita.

No primeiro ataque, Saree afirmou que o bloqueio obriga a Arábia Saudita a desviar “seus petroleiros para o norte do Mar Vermelho”.

No segundo, teria atingido o navio Daisy com um míssil balístico, segundo o porta-voz dos houthis.

Com o bloqueio iraniano no Estreito de Ormuz, o Estreito de Bab el-Mandeb passou a ser uma rota de trânsito fundamental para o petróleo bruto.

Este corredor marítimo entre o Iêmen e o Djibuti conecta o Mar Vermelho ao oceano Índico e, por meio do Canal de Suez, ao Mediterrâneo.

As exportações marítimas de petróleo bruto saudita através de Bab el-Mandeb multiplicaram-se por oito entre março e meados de julho de 2026 em comparação ao mesmo período de 2025, segundo dados da empresa de informação de transporte marítimo Kpler.

Em junho, dispararam até quase 100 milhões de barris, frente aos 7 milhões em fevereiro.

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